¡Cambios en la F1! Wheatley da el primer paso hacia Aston Martin: sale de Audi y deja su cargo en manos de Binotto

Con la llegada del británico a la escudería, tomaría las riendas de la gestión del equipo y se espera que Adrian Newey se concentre exclusivamente en el diseño del coche

La noticia de Jonathan Wheatley que sacude la F1 | Reuters

En una jugada que ha dejado a muchos sorprendidos, Jonathan Wheatley, quien estuvo al mando de Audi por tan solo un año, dejará su puesto como director del equipo. Tras una breve pero significativa gestión, se espera que el experimentado líder de la F1 tome las riendas de Aston Martin, en un movimiento que podría cambiar la dinámica de la escudería británica.

Audi confirmó oficialmente la salida de Wheatley, quien asumió el cargo de director del equipo en abril de 2024, justo antes de que la marca alemana comenzara su incursión oficial en la Fórmula 1. Aunque su mandato fue breve, el británico dejó una huella en la transición del equipo, anteriormente conocido como Sauber, que pasó a ser parte de la estructura de Audi. Durante su primer año, la escudería mejoró su rendimiento, subiendo de la última posición en el campeonato de constructores a la novena posición al final de la temporada pasada.

Uno de los logros más destacados de su gestión fue la sorprendente tercera posición de Nico Hülkenberg en el Gran Premio de Gran Bretaña 2025, un resultado que rompió una larga sequía de podios para el piloto alemán, quien llevaba 238 carreras sin subir al podio. Sin embargo, a pesar de estos avances, el equipo sufrió un mal comienzo en el 2026, con una actuación decepcionante en los primeros dos grandes premios, lo que desencadenó el cambio en la dirección.

Audi, a través de un comunicado oficial, anunció que Jonathan Wheatley dejaba su puesto debido a razones personales. La escudería agradeció su contribución al proyecto y le deseó lo mejor para su futuro. El comunicado también reveló que Mattia Binotto, quien ha liderado el proyecto Audi desde 2024, asumirá las funciones de director del equipo, además de sus responsabilidades como jefe del proyecto de F1. Binotto continuará con la transformación del equipo mientras Audi apunta a desafiar por campeonatos en la próxima década.

A pesar de este giro inesperado, el destino de Wheatley parece estar ligado a Aston Martin, donde se espera que se reúna nuevamente con Adrian Newey, quien volverá a centrarse únicamente en el diseño del automóvil. La salida de Wheatley permitirá que Newey se concentre por completo en su función como diseñador principal, ya que, hasta ahora, ha estado tomando también el rol de director del equipo tras la salida de Andy Cowell.

Aston Martin ha tenido dificultades en este inicio de temporada, con problemas técnicos que han afectado el rendimiento de sus autos. En las primeras carreras en Australia y China, los pilotos Fernando Alonso y Lance Stroll tuvieron que retirarse debido a fallos mecánicos, incluyendo graves problemas con la unidad de potencia suministrada por Honda. Los problemas de vibraciones en el coche fueron tan intensos que Alonso sufrió adormecimiento en las manos y pies durante el Gran Premio de China, lo que provocó su retiro.

El fichaje de Wheatley por Aston Martin representa un paso importante para la escudería británica, que ha estado buscando mejorar su competitividad. Con esta incorporación, se espera que Newey pueda concentrarse exclusivamente en el diseño del coche, mientras que Wheatley tomará las riendas de la gestión del equipo. Esta reestructuración podría dar a Aston Martin la estabilidad que necesita para superar los desafíos técnicos y mejorar su rendimiento en la segunda mitad de la temporada.

Este movimiento también pone en evidencia las ambiciones de Aston Martin en la Fórmula 1, ya que la escudería busca consolidarse como un contendiente serio en los próximos años. Con Wheatley al mando y Newey centrado en la ingeniería, el equipo espera poder construir un coche competitivo y luchar por los títulos en el futuro cercano. Sin lugar a dudas, esta reestructuración podría ser clave para que Aston Martin dé un salto significativo en la F1.

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