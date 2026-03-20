Colombia se despide en Bogotá ante Costa Rica rumbo al Mundial

La Selección Colombia ya tiene rival para su despedida rumbo al Mundial: será Costa Rica en Bogotá, antes de viajar a Estados Unidos.

Jugadores de Colombia tras un juego de Eliminatoria. | VizzorImage

A pocos meses del inicio del Mundial de 2026, que se disputará en Estados Unidos, México y Canadá, la Selección Colombia llega con altas expectativas gracias al proceso liderado por Néstor Lorenzo. El equipo nacional atraviesa una etapa clave de preparación, en la que buscará consolidar su idea de juego antes de la cita orbital.

Como parte de ese camino, el combinado cafetero enfrentará en los próximos días a Croacia y Francia en compromisos amistosos. Sin embargo, una vez finalice la temporada de clubes, el cuerpo técnico tiene previstos otros dos encuentros que servirán para ultimar detalles de cara al debut mundialista.

Confirmado el partido de despedida en Bogotá

Uno de los compromisos más esperados será el tradicional partido de despedida, que se disputará en Bogotá el próximo 29 de mayo. Así lo confirmó Ramón Jesurún, presidente de la Federación Colombiana de Fútbol, quien además reveló nuevos detalles sobre este evento.

El rival de la Selección Colombia será Costa Rica, un equipo que venía mostrando un proceso interesante, aunque sorpresivamente quedó fuera del Mundial de 2026. Este encuentro servirá como una prueba exigente antes del viaje definitivo del equipo hacia territorio norteamericano.

Jesurún también informó que la boletería estará a cargo de la empresa TuBoleta, y que toda la información oficial será divulgada a través de los canales de la Federación. La intención es evitar fraudes y estafas, teniendo en cuenta el alto interés que genera este tipo de eventos.

Últimos ensayos antes del debut mundialista

Después del partido en Bogotá, la Selección viajará a Estados Unidos, donde disputará su último amistoso frente a Jordania. Con este compromiso, el equipo de Lorenzo cerrará su preparación antes del inicio del torneo.

El Mundial arrancará el 11 de junio, y Colombia disputará sus dos primeros encuentros en territorio mexicano, donde espera iniciar con pie derecho su camino en una competencia que despierta ilusión en todo el país.

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