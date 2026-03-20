Posibles alineaciones del Atlético Nacional vs Internacional de Bogotá por Liga BetPlay 2026-I

En Claro Sports pueden enterarse de toda la antesala del juego entre Atlético Nacional e Internacional de Bogotá.

Atlético Nacional vs Internacional de Bogotá, previa | Claro Sports

El primer semestre del Fútbol Profesional Colombiano continúa con su actividad. Once Caldas hace las veces de local en el Estadio Palogrande de Manizales para enfrentar a Millonarios. Dos equipos que a pesar de vivir semestre distintos, buscan tres puntos para consolidarse en selecto grupo de los ocho clasificados.

Posible alineación de Atlético Nacional para el juego por la fecha 13 de la Liga BetPlay 2026-I

Así forma Nacional: Harlen Castillo; Andrés Felipe Román, César Haydar, Cristián Uribe, Milton Casco; Elkin Rivero, Matheus Uribe; Nicolás Rodríguez, Juan Manuel Rengifo, Andrés Sarmiento y Alfredo Morelos. DT: Diego Arias.

Posible alineación de Internacional de Bogotá para el juego por la fecha 13 de la Liga BetPlay 2026-I

Así forma Inter de Bogotá: Wuilker Farínez; Joan Castro, Carlos Vivas, Agustín Irazoque, Yulián Gómez; Larry Vásquez, Dannovi Quiñones; Kevin Parra, Dereck Moncada, Johan Caballero y Fabricio Sanguinetti. DT: Ricardo Valiño.

¿Cómo y dónde ver Nacional vs Inter de Bogotá por la Liga BetPlay 2026-I?

El juego entre paisas y capitalinos se verá únicamente por el canal de suscripción adicional de Win Sports+ y por la plataforma de streaming de Win Play. El duelo arrancará a las 8:30 p.m. de este sábado.

Últimos partidos de Atlético Nacional

17.03.2026 | Millonarios 3-0 Atlético Nacional.

13.03.2026 | Atlético Nacional 2-0 Llaneros.

10.03.2026 | Junior 0-4 Atlético Nacional.

07.03.2026 | Águilas Doradas 1-2 Atlético Nacional.

Últimos partidos de Internacional de Bogotá

18.03.2026 | Inter de Bogotá 2-2 Deportivo Pereira.

14.03.2026 | Inter de Bogotá 0-0 Atlético Bucaramanga.

05.03.2026 | Llaneros 1-1 Inter de Bogotá.

01.03.2026 | Águilas Doradas 0-0 Inter de Bogotá.

¿Quiénes son los árbitros del partido?

Árbitro central: Jairo Mayorga (Tolima).

Asistente 1: Javier Patiño (Meta).

Javier Patiño (Meta). Asistente 2: Deivy Guetio (Valle del Cauca).

Deivy Guetio (Valle del Cauca). Cuarto árbitro: Javier Villa (Antioquia).

Javier Villa (Antioquia). VAR: Keiner Jiménez (Cesar).

Keiner Jiménez (Cesar). AVAR: Mario Tarache (Casanare).

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