Lester Martínez vs Immanuwel Aleem en vivo: fecha, horario y dónde ver la pelea por el campeonato del WBC

Lester Martínez busca hacer historia en el boxeo guatemalteco cuando enfrente a Immanuwel Aleem por el título interino del CMB.

Lester Martínez vs Immanuwel Aleem, en vivo en directo pelea de box | Claro Sports

Guatemala se prepara para vivir una noche histórica en el boxeo con la pelea entre Lester Martínez e Immanuwel Aleem, un combate que puede marcar un antes y un después en la carrera del pugilista nacional. El invicto guatemalteco subirá al ring con la ilusión de conquistar el título mundial interino del Consejo Mundial de Boxeo (CMB) y consolidarse entre los mejores del mundo en la categoría supermediano.

Este enfrentamiento representa una oportunidad única para Martínez (récord de 19 triunfos, 16 por nocaut, un empate y cero caídas), quien disputará su pelea número 21 como profesional con el objetivo de seguir escalando en la élite del boxeo mundial. Actualmente ubicado en el segundo lugar del ranking del CMB, solo por detrás de Saúl “Canelo” Álvarez, el guatemalteco busca dar un paso definitivo hacia una futura pelea por el título absoluto.

Enfrente tendrá a un rival de gran experiencia como Immanuwel Aleem, quien llega con un récord sólido de 22 victorias, 3 derrotas y 3 empates, con 14 nocauts. El estadounidense, ubicado en el octavo puesto del ranking, ha dejado claro que no será un rival sencillo y que está listo para dar el golpe, lo que anticipa un combate de alto nivel.

Martínez vs Aleem en vivo: ¿Cuándo es y a qué hora la pelea de box por el título del WBC?

La pelea entre Lester Martínez e Immanuwel Aleem se disputará el sábado 21 de marzo en el National Orange Show Event Center de San Bernardino, California, Estados Unidos. La cartelera comenzará a las 18:00 horas locales, mientras que el combate principal está programado aproximadamente entre las 20:30 y 21:00 horas de Guatemala.

¿Dónde ver en vivo la pelea de box entre Lester Martínez vs Immanuwel Aleem?

El combate se podrá seguir en vivo en Guatemala y Centroamérica a través de diferentes plataformas:

Televisión abierta: TV Azteca Guatemala (gratis)

TV Azteca Guatemala (gratis) Televisión por cable: ESPN

ESPN Streaming: Disney Plus

Disney Plus Streaming online: YouTube (canal oficial de Pro Box TV)

Martínez vs Aleem: cartelera completa de box y títulos que se pelean

La pelea estelar entre Lester Martínez e Immanuwel Aleem tendrá en juego el título mundial interino del peso supermediano del Consejo Mundial de Boxeo (CMB), un cinturón clave para definir el futuro de la división. La cartelera, organizada por Pro Box TV, contará con varios combates preliminares, aunque toda la atención estará centrada en el guatemalteco, que buscará hacer historia y acercarse a una eventual pelea por el campeonato absoluto.

Joshua Kevin Anton vs Kudratillo Abdukakhorov (superwelter)

(superwelter) Anthony Cuba vs Jair Valtierra (superligero)

(superligero) Charles Harris Jr vs Jason Limón

Albert González vs Brandon Chambers

Jocelyn Camarillo vs Isis Sio

Sam Contreras vs Cesar Cantu

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