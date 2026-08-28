Pérez Zeledón vs Alajuelense en vivo: dónde mirar la Liga de Costa Rica 2026

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Pérez Zeledón Alajuelense, Liga Costa Rica, en vivo y en directo | Claro Sports

Pérez Zeledón y Alajuelense se enfrentan por la sexta jornada del Torneo Apertura 2026 de la Liga de Costa Rica en un partido con necesidades muy diferentes. Los Guerreros del Sur buscarán hacerse fuertes en casa para escapar del último lugar y cortar su mala racha, mientras la Liga intentará recuperarse de su reciente tropiezo en el campeonato y mantenerse cerca de la cima después de conseguir entre semana la clasificación en la Copa Centroamericana.

Pérez Zeledón suma cuatro puntos y ocupa el último lugar de la tabla, producto de una victoria, un empate y tres derrotas. El equipo dirigido por Roberth Arias atraviesa un complicado comienzo y su único triunfo llegó en la segunda jornada, cuando derrotó 1-0 a Cartaginés como local. Los generaleños vienen de perder 1-0 en su visita a Puntarenas y acumulan dos derrotas consecutivas, ya que anteriormente habían caído por el mismo resultado en casa frente a Inter San Carlos.

Por su parte, Alajuelense tiene 10 puntos y se encuentra en la segunda posición, con tres victorias, un empate y una derrota. El equipo de Ismael Rescalvo viene de sufrir su primera caída del torneo al perder 1-0 como local frente a San Carlos, un resultado que volvió a generar cuestionamientos alrededor del entrenador español pese a mantenerse en la pelea por los primeros lugares. La Liga, sin embargo, recibió una importante alegría durante la semana: venció 3-1 a Plaza Amador y consiguió la clasificación a los cuartos de final de la Copa Centroamericana 2026, en un encuentro en el que estaba obligada a obtener un buen resultado.

¿A qué hora juegan y dónde mirar en vivo Pérez Zeledón vs Alajuelense de la jornada 6 de la Liga de Costa Rica?

El encuentro entre Pérez Zeledón y Alajuelense será el sábado 29 de agosto a las 20:00 horas en el estadio Municipal de Pérez Zeledón y se podrá ver en vivo y en directo a través de FUTV.

¿Alineaciones confirmadas? Así juegan Pérez Zeledón vs Alajuelense hoy

Ni Pérez Zeledón ni Alajuelense cuentan con futbolistas suspendidos para este partido de la jornada 6 del Torneo Apertura 2026 de la Liga Nacional de Costa Rica. Se estima que Roberth Arias e Ismael Rescalvo no harán muchas variantes con respecto a las alineaciones que utilizaron en los últimos partidos.

Pérez Zeledón: Miguel Ajú; Mauricio Nuñez, William Fernández, Luis Hernández, Manuel Aguilar; Kenneth Carvajal, Marvin Angulo, Joaquín Aguirre, José Porras, Wilber Rentería; y José Pablo Córdoba. DT: Roberth Arias.

Alajuelense: Washington Ortega; Deylan Paz, Aarón Salazar, Farbod Samadian; John Ruiz, Deylan Aguilar, Creichel Pérez, Roan Wilson, Jeison Lucumí; Ángel Zaldivar y Ronaldo Cisneros. DT: Ismael Rescalvo.

MÁS INFORMACIÓN: Alajuelense derrota a Plaza Amador y avanza a cuartos de final de la Copa Centroamericana 2026

Antecedentes y últimos resultados del Pérez Zeledón vs Alajuelense en Liga de Costa Rica

Estos fueron los resultados de los últimos cinco encuentros que disputaron Pérez Zeledón y Alajuelense:

13 de marzo de 2026 | Alajuelense 3-0 Pérez Zeledón | Torneo Clausura 2026

| Torneo Clausura 2026 18 de enero de 2026 | Pérez Zeledón 1-1 Alajuelense | Torneo Clausura 2026

| Torneo Clausura 2026 26 de octubre de 2025 | Alajuelense 3-2 Pérez Zeledón | Torneo Apertura 2025

| Torneo Apertura 2025 6 de septiembre de 2025 | Pérez Zeledón 2-1 Alajuelense | Torneo Apertura 2025

| Torneo Apertura 2025 31 de marzo de 2025 | Pérez Zeledón 1-2 Alajuelense | Torneo Clausura 2025

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