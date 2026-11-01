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Juventus vs Napoli en vivo la Serie A 2026/27: resultado y goles de la jornada 10

Publicado por Redacción Claro Sports

Continúan las emociones de la Serie A italiana 2026/27. Plato fuerte este domingo en Turín.

Juventus Vs Napoli Serie A
Juventus Vs Napoli Serie A/ Claro Sports.

¿A qué hora inicia el Juventus vs Napoli hoy, 1 de noviembre del 2026?

  • Colombia: 2:45 p.m.
  • Centro de México: 1:45 p.m.
  • Argentina: 16:45 hs.

Alineaciones del Juventus vs Napoli para la jornada 10, al momento

Juventus: Vicario; Gatti, Bremer, Lucumí; Kalulu, Douglas, Sarr, Cambiasso; Woltemade, McKennie y Kolo Muani.

Napoli: Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Marín, Olivera; Anguissa, De Bruyne, McTominay; Lang, Politano y Hojlund.

¿Dónde ver el Juventus vs Napoli en vivo? Canales de TV y streaming online

  • Colombia: ESPN – Disney+.
  • México: DAZN.
  • Argentina: ESPN – Disney+.

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