Juventus vs Napoli en vivo la Serie A 2026/27: resultado y goles de la jornada 10
Continúan las emociones de la Serie A italiana 2026/27. Plato fuerte este domingo en Turín.
¿A qué hora inicia el Juventus vs Napoli hoy, 1 de noviembre del 2026?
- Colombia: 2:45 p.m.
- Centro de México: 1:45 p.m.
- Argentina: 16:45 hs.
Alineaciones del Juventus vs Napoli para la jornada 10, al momento
Juventus: Vicario; Gatti, Bremer, Lucumí; Kalulu, Douglas, Sarr, Cambiasso; Woltemade, McKennie y Kolo Muani.
Napoli: Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Marín, Olivera; Anguissa, De Bruyne, McTominay; Lang, Politano y Hojlund.
¿Dónde ver el Juventus vs Napoli en vivo? Canales de TV y streaming online
- Colombia: ESPN – Disney+.
- México: DAZN.
- Argentina: ESPN – Disney+.