Juegos Olímpicos de la Juventud Dakar 2026 en vivo: resultado natación finales femenil y varonil en directo

La natación de Dakar 2026 continúa este miércoles 4 de noviembre con seis finales que repartirán medallas de oro, plata y bronce, en vivo por Claro Sports

La natación continúa su actividad en los Juegos Olímpicos de la Juventud Dakar 2026 este miércoles 4 de noviembre, con seis finales que entregarán medallas y que podrán seguirse a través de Claro Sports. La jornada comenzará con las pruebas de 50 metros estilo libre femenil y varonil, donde los nadadores buscarán subir al podio en una de las distancias más cortas del programa olímpico. Las competencias por las medallas están programadas a partir de las 9:00 horas, tiempo del centro de México.

Posteriormente, llegará el turno de los 200 metros combinados individuales en ambas ramas, una prueba en la que los participantes deberán completar 50 metros de mariposa, dorso, pecho y estilo libre. Los ocho finalistas de cada categoría buscarán conquistar una de las tres medallas disponibles, después de superar las series clasificatorias. La competencia pondrá a prueba la capacidad de los nadadores para dominar los cuatro estilos de la disciplina.

La jornada concluirá con las finales de los 50 metros mariposa femenil y varonil, que definirán a los últimos campeones del día en la piscina de Dakar 2026. Los participantes buscarán completar la distancia en el menor tiempo posible para quedarse con las medallas de oro, plata y bronce. Sigue las seis finales de natación de los Juegos Olímpicos de la Juventud Dakar 2026 a través de Claro Sports, con la cobertura de los resultados y los nuevos medallistas de la competencia.