Lecce vs Juventus en vivo la Serie A 2026: resultado y goles de la jornada 8

Serie A: Lecce recibe a la Juventus en el Stadio Via del Mare. Horarios oficiales para América Latina y opciones de transmisión.

Lecce vs Juventus en vivo por la Serie A | Claro Sports

La Serie A continúa avanzando y un partido programado para este domingo 25 de octubre es entre Lecce y Juventus en el estadio Stadio Via del Mare. El local viene de derrotar a Udinese en el compromiso inmediatamente anterior, mientras que el visitante perdió contra la Lazio. Un enfrentamiento en el cual uno busca mantener el nivel mostrado y el otro enederezar el camino.

¿A qué hora inicia el Lecce vs Juventus hoy 25 de octubre de 2026?

El partido entre los equipos italianos está programado para las 6:00 p.m. hora local. Eso quiere decir que en Colombia se puede ver a partir de las 12:00 p.m. A continuación relacionamos el horario para otras partes del mundo:

México (Centro): 11:00 a.m.

11:00 a.m. Centroamérica (Costa Rica, Honduras, El Salvador, Guatemala y Nicaragua): 11:00 a.m.

11:00 a.m. Panamá: 12:00 p.m.

Alineaciones del Lecce vs Juventus para la jornada 8, al momento

Lecce: Wladimiro Falcone; Danilo Veiga, Kialonga Gaspar, Tiago Oliveira, Antonino Gallo; Oumar Ngom, Mohamed Kaba, Youssef Maleh; Amar Fatah, Konan Ndri y Willem Geubbels. D.T.: Eusebio Di Francesco.

Juventus: Guglielmo Vicario; Bremer, Jhon Lucumí, Federico Gatti; Teun Koopmeiners, Luiz Douglas, Piere Kalulu, Andrea Cambiaso; Weston McKennie, Nick Woltemade y Randal Kolo Muani. D.T.: Luciano Spalletti.

¿Dónde ver el Lecce vs Juventus en vivo? Canales de TV y streaming online

Para todos los países anteriormente mencionados, el partido se puede ver a través de la plataforma por suscripción de Disney +. La alternativa por televisión es por ESPN, señal que por lo general está en los paquetes de cableoperadores pagos. Recuerde que en Claro Sports puede seguir el minuto a minuto de cada acción que pase en el compromiso.

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