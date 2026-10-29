Juegos de la Juventud 2026 Dakar 2026 en vivo: resultado natación finales varonil y femenil en directo

La natación de Dakar 2026 repartirá metales en ambas ramas de los 400m libres, 800m libres, 200m dorso y 100m mariposa

¡Las medallas están en juego en Dakar 2026! Vive en vivo las finales de natación de los Juegos Olímpicos de la Juventud este domingo 1 de noviembre, con seis competencias en las categorías femenil y varonil.

La jornada de Dakar 2026 incluye las finales de los 400 metros estilo libre femenil y los 800 metros estilo libre varonil, donde los jóvenes nadadores buscarán los primeros lugares del podio. La actividad también contempla las finales de los 200 metros dorso femenil y varonil, además de los 100 metros mariposa femenil y varonil, con los mejores clasificados de cada prueba en la lucha por las medallas.

Senegal recibe a las futuras figuras del deporte internacional en los Juegos Olímpicos de la Juventud Dakar 2026, una competencia que reúne a más de 2,700 atletas de 206 países. ¡Acompáñanos a disfrutar de las finales, las emociones y los momentos más destacados de la natación olímpica juvenil!

Transmisión natación varonil y femenil de por Claro Sports Premium

Las finales de natación tanto varonil y femenil de los Juegos Olímpicos de la Juventud Dakar 2026 se podrá disfrutar en vivo y sin anuncios en México a través de Claro Sports Premium.

Además del la transmisión en territorio nacional, también estará disponible en 16 países de Latinoamérica: Costa Rica, República Dominicana, El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua, Panamá, Argentina, Bolivia, Chile, Colombia, Ecuador, Paraguay, Perú, Uruguay y Venezuela. De esta manera, el público latinoamericano podrá acompañar el inicio de Dakar 2026, una edición histórica por ser la primera competición olímpica celebrada en África.