Milan vs Inter en vivo la Serie A 2026: resultado y goles de la jornada 10

Milan busca extender su racha invicta en el Derby della Madonnina, mientras Inter quiere mantenerse en la cima de la Serie A

Milan vs Inter, sigue el partido en vivo | Claro Sports

Milan vs Inter, en vivo

¡El Derby della Madonnina se roba los reflectores de la Serie A! Milan e Inter se enfrentan este sábado 31 de octubre en el estadio Giuseppe Meazza, dentro de la jornada 10 de la temporada 2026-27. El conjunto nerazzurro llega como líder del campeonato con 25 puntos, empatado con la Lazio, mientras que los rossoneri ocupan la quinta posición con 18 unidades. Sigue a través de Claro Sports el minuto a minuto, las mejores jugadas, los goles y el resultado en directo de uno de los clásicos del fútbol italiano.

El Inter de Cristian Chivu llega después de vencer 2-0 al Venezia, con ocho victorias y un empate en sus primeros nueve encuentros, mientras que el Milan, dirigido por Ruben Amorim, busca recuperarse de la derrota por 4-2 frente al Bologna. Los rossoneri también defienden una racha de siete clásicos consecutivos sin perder ante su rival, por lo que el enfrentamiento representa una oportunidad para recortar distancias en la clasificación y mantener su dominio reciente en el derbi.

¿A qué hora inicia el Milan vs Inter hoy 31 de octubre de 2026?

El Milan vs Inter se disputará este sábado 31 de octubre de 2026 a las 13:45 horas, tiempo del centro de México, en el estadio San Siro, también conocido como Giuseppe Meazza. El encuentro corresponde a la jornada 10 de la Serie A de Italia y comenzará a las 20:45 horas, tiempo local.

¿Dónde ver el Milan vs Inter en vivo? Canales de TV y streaming online

El clásico entre Milan e Inter podrá verse en México a través de ESPN por televisión de paga y Disney+ Premium mediante streaming. Además, los aficionados podrán seguir la cobertura en vivo de Claro Sports, con las acciones más importantes, goles, estadísticas, resultado actualizado y todos los detalles del encuentro.