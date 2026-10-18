Juventus vs Lazio en vivo, Serie A 2026/27: minuto a minuto, goles y resultado de la jornada 7
Todos los detalles de este partidazo los puede seguir en Claro Sports.
¿A qué hora juegan Juventus vs Lazio hoy, 18 de octubre en Serie A 2026/27?
Después de lo que fue una jornada de Champions League, UEFA Europa League y Conference League entre semana, vuelven las emociones de los torneos locales. Este domingo hay un plato fuerte, Juventus recibe a Lazio en Turín.
- Colombia: 13:45 hs.
- Centro de México: 12:45 hs.
- Argentina: 15:45 hs.
¿Quién transmite en vivo y dónde ver la jornada 7 de la Serie A 2026/27?
- Colombia: ESPN – Disney+.
- México: ESPN – Disney+.
Alineaciones del Juventus vs Lazio, al momento
Juventus: Vicario; Kalulu, Bremer, Lucumí, Celik; Douglaz Luiz, Sarr, González; Mckennie, Alejbegovic y Kolo Muani.
Lazio: Mandas; Floriani, Sutalo, Provstgaard, Tavares; Fratessi, Belahyane, Taylor; Isaksen, Noslin y Zaccagni.