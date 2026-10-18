Juventus vs Lazio en vivo, Serie A 2026/27: minuto a minuto, goles y resultado de la jornada 7

Todos los detalles de este partidazo los puede seguir en Claro Sports.

Directo Juventus Vs Lazio/ Claro Sports.

¿A qué hora juegan Juventus vs Lazio hoy, 18 de octubre en Serie A 2026/27?

Después de lo que fue una jornada de Champions League, UEFA Europa League y Conference League entre semana, vuelven las emociones de los torneos locales. Este domingo hay un plato fuerte, Juventus recibe a Lazio en Turín.

Colombia: 13:45 hs.

13:45 hs. Centro de México: 12:45 hs.

12:45 hs. Argentina: 15:45 hs.

¿Quién transmite en vivo y dónde ver la jornada 7 de la Serie A 2026/27?

Colombia: ESPN – Disney+.

ESPN – Disney+. México: ESPN – Disney+.

Alineaciones del Juventus vs Lazio, al momento

Juventus: Vicario; Kalulu, Bremer, Lucumí, Celik; Douglaz Luiz, Sarr, González; Mckennie, Alejbegovic y Kolo Muani.

Lazio: Mandas; Floriani, Sutalo, Provstgaard, Tavares; Fratessi, Belahyane, Taylor; Isaksen, Noslin y Zaccagni.

Lea también: