¿Cuándo sería el debut de Jhon Lucumí con la Juventus de Turín?

El colombiano es flamante refuerzo de la ‘Vecchia Signora’ previo al debut en la Serie A de Italia.

Jhon Lucumí llega a la ‘Vecchia Signora’ | Foto: Juventus

La Juventus refuerza su zona defensiva con un jugador de peso. Jhon Jáner Lucumí, histórico zaguero central para el Bologna, emprendió su vuelo al equipo Bianconeri en aras de reconstruir su mejor versión en el fútbol italiano. Su contrato, de acuerdo con el club, se extenderá hasta verano de 2030.

El cafetero logra su premio tras ocupar la titularidad absoluta en su anterior equipo. Así mismo, el trampolín se le dio luego de la Copa del Mundo, donde logró mostrar su mejor versión en la solidez defensiva de Colombia. Junto a Dávinson Sánchez, en la zona posterior, fue de lo más destacado durante el certamen.

En tiempo casi que récord, tras hacerse los respectivos chequeos médicos y firmar su contrato, ya está a disposición de Luciano Spalletti para afrontar el inicio de temporada. De hecho la Serie A está a la vuelta de la esquina, donde sus dirigidos centrarán todos sus esfuerzos por recuperar el Scudetto luego de seis años de sequía.

¿Cuándo sería el debut de Jhon Lucumí con la Juventus?

Lo más seguro es que el zaguero ocupe rápidamente el puesto de titular. Llega en plena pretemporada, donde el elenco de Turín ha probado variantes y concretado refuerzos en otras zonas del campo. Solo perdió uno de sus últimos siete compromisos de fogueo (vs Inter de Milán) en este camino de preparación.

Ya se avecina el arranque oficial. Según el calendario, la Juve visitará al recién ascendido Frosinone el domingo 23 de agosto a partir de las 11:30 a.m. (hora COL). El estreno de Lucumí está contemplado para esa misma fecha.

No disputará Champions League esta temporada. Su floja campaña anterior no le alcanzó para lograr las plazas rumbo al torneo más importante de clubes en la UEFA. De lo contrario, está obligado a pelear por el título de la Europa League, de menor rango pero igual importancia para la ‘Vecchia Signora’.

MÁS INFORMACIÓN: Oficial: Jhon Lucumí cambia de aires y ficha por la Juventus Por ahora, Lucumí compartirá equipo con Juan David Cabal, acercado a la ‘Tricolor’ pero con la intención de recuperar rodaje. Así se compone la legión colombiana para una temporada de alta exigencia. Junto con el Inter y Milan, la Juve siempre está obligada por el peso de su historia a pelear arriba en la tabla de posiciones.

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