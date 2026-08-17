Oficial: Jhon Lucumí cambia de aires y ficha por la Juventus

Después de firmar una buena Copa del Mundo y protagonizar buenas campañas en el Bologna, el zaguero central aterriza en la ‘Vecchia Signora’.

Jhon Lucumí, nuevo jugador de Juventus/ @juventusfc

El premio le llegó a Jhon Lucumí en su carrera. El zaguero central de 28 años, nacido en Cali, llega a ser el cuarto futbolista en formar parte de la Juventus de Turín, un ‘gigante’ de la Serie A en Italia. Buscando ese salto de calidad, el cafetero llega con notables credenciales.

Después de la Copa del Mundo, donde Colombia no llegó muy lejos pero sus defensores tuvieron un rendimiento superlativo, Lucumí integró una de las zagas más duras de penetrar. Al lado de Dávinson Sánchez, el zurdo fue imparable y dejó muy buenas calificaciones, haciendo lógicamente que varios clubes se interesen en él.

Además de la Premier League y otros equipos de la misma Serie A, el ‘gigante’ de Turín se interesó por sus servicios. Hace pocos días se dio el acuerdo verbal por sus servicios: 20 millones de euros más bonificaciones. Así lo ventiló Fabrizio Romano, reseñando además que su contrato llegaría hasta 2031 por la cifra de 2.5 millones por temporada.

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*insertar trino de la oficialización*

La ‘Juve’ es el tercer club en el exterior para Lucumí, canterano del Deportivo Cali. Emprendió vuelo al ‘Viejo Continente’ con su primera escala en el Genk de Bélgica y posteriormente el Bologna. De hecho formó parte de un plantel histórico, logrando el título de Coppa Italia después de medio siglo sin dar la vuelta olímpica.

Ha sido un central de categoría, sumando horas de rodaje en la Champions League. Un verdadero ídolo y referente del club, que este domingo llegó a Turín para hacer el reconocimiento médico y firmar su contrato.

Lucumí, el cuarto colombiano en la Juventus

Lucumí sería el cuarto colombiano en llegar a la institución. El más destacado es Juan Guillermo Cuadrado, quien sobrepasó el umbral de 300 partidos disputados y ganó un total de once títulos. Su recuento final fue de 26 goles y 65 asistencias, llegando al punto de convertirse en capitán.

La legión es complementada por Andrés Tello, de discreto paso por la Vecchia Signora al haber llegado como promesa. Juan David Cabal actualmente forma parte de la plantilla, pero no se descarta una salida en aras de recuperar confianza después de las lesiones y la poca actividad.

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El equipo dirigido por Luciano Spalletti quedó muy relegado en la anterior temporada. Terminó en la sexta colocación, obteniendo como premio de “consolación” la plaza a Europa League, insuficiente para el peso histórico del club. La gran meta es volver a alzar títulos y romper con la crisis que ha afrontado el equipo deportivamente en los últimos años.

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