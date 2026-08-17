América vuelve a apostar por la cantera: ¿cuánto tiempo pasó para ver siete formados en Coapa como titulares?

Guillermo Almada sorprendió ante Atlético de San Luis al darle la titularidad a siete jugadores formados en Coapa, algo que no ocurría desde el Clausura 2025

Almada apuesta por lo jóvenes en el América | REUTERS/Eloisa Sanchez

El partido entre América y Atlético de San Luis de la Jornada 4 del Apertura 2026 dejó una imagen poco habitual en los últimos años para el conjunto azulcrema. Más allá del resultado y del funcionamiento mostrado por el equipo de Guillermo Almada, las Águilas destacaron por darle un protagonismo especial a los jugadores formados en sus fuerzas básicas.

Por primera vez en varios torneos, América inició un encuentro de Liga MX con siete futbolistas surgidos de la cantera de Coapa en su alineación titular, una cifra que refleja la apuesta del nuevo cuerpo técnico por los jóvenes y la competencia interna dentro del plantel.

Los jugadores que recibieron la confianza desde el arranque ante los potosinos fueron Fernando Tapia, Ramón Juárez, Miguel Vázquez, Emilio Lara, Dagoberto Espinoza, Diego Arriaga e Ícaro da Conceicao. Todos ellos tuvieron la responsabilidad de representar a una generación de futbolistas desarrollados dentro de la estructura del club.

La apuesta terminó dando resultados, ya que uno de los canteranos tuvo un papel determinante en el marcador. Diego Arriaga apareció como protagonista al marcar el tercer gol del encuentro, confirmando que los jóvenes no solo están para completar planteles, sino que también pueden responder cuando reciben oportunidades importantes.

La última ocasión en la que América había arrancado un partido con una cantidad similar de jugadores formados en casa fue durante el Clausura 2025. En aquella ocasión, el club decidió iniciar el torneo con un equipo integrado prácticamente por elementos de la categoría sub 23, debido a la intención de darle descanso al primer equipo después de la actividad del semestre anterior.

Ese equipo fue dirigido por Diego Cervantes y estuvo conformado por futbolistas de las categorías inferiores azulcremas. La decisión permitió que varios jóvenes tuvieran minutos en el máximo circuito y vivieran la experiencia de competir en Liga MX.

Durante las primeras dos jornadas de aquel torneo, América apostó completamente por esa generación. El equipo consiguió una victoria ante Querétaro por 1-0 y posteriormente empató 1-1 frente a Tijuana, resultados que permitieron a los juveniles sumar experiencia antes del regreso de los elementos habituales.

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Sin embargo, la diferencia con el duelo ante San Luis es que en esta ocasión la apuesta por la cantera llegó dentro de un contexto competitivo diferente. Almada no presentó un equipo alternativo únicamente por descanso, sino que combinó juventud con jugadores que forman parte del proyecto principal y que buscan ganarse un lugar permanente.

La llegada del entrenador uruguayo ha impulsado una nueva dinámica en Coapa, donde la competencia interna y el desarrollo de futbolistas jóvenes forman parte de la idea del nuevo proyecto. Para América, encontrar un equilibrio entre sus figuras y los talentos de cantera es uno de los objetivos para la temporada.

Además, esta tendencia podría repetirse durante el semestre. Con las Águilas todavía con participación en la Leagues Cup 2026, el calendario exigente podría abrir nuevamente espacios para que los jóvenes tengan minutos y continúen demostrando que están preparados para competir al máximo nivel.

Después de varios años donde América apostó principalmente por jugadores consolidados, el partido ante Atlético de San Luis dejó una señal importante: la cantera de Coapa vuelve a tener protagonismo dentro del primer equipo. La respuesta de estos futbolistas será clave para definir si esta apuesta se convierte en una constante durante la era de Guillermo Almada.

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