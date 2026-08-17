Se confirma la muerte de una pareja mexicana por el terremoto en Colombia

Brenda Eloisa Flores Reyes y Mario Alberto Zapata Verdier, una pareja de Durango, fallecieron tras el terremoto en Colombia mientras se encontraban de vacaciones en Pereira.

Fallecidos en terremoto en Colombia | Reuters.

El pasado 10 de agosto, Colombia fue sacudida por un devastador terremoto de magnitud 7,4, con epicentro en San José del Palmar, Chocó. El movimiento telúrico provocó graves daños en diferentes regiones del país y dejó una profunda tragedia humana, con más de 200 personas fallecidas y cientos de heridos, además de miles de familias afectadas por la emergencia.

¿Quiénes eran los mexicanos que murieron en el terremoto de Colombia del 10 de agosto?

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, confirmó este lunes la muerte de dos ciudadanos mexicanos como consecuencia del terremoto de magnitud 7,4 que sacudió a Colombia el pasado 10 de agosto. La mandataria aseguró que el Gobierno mexicano está acompañando a los familiares de las víctimas tras la tragedia.

Durante su conferencia de prensa matutina, Sheinbaum señaló que la Cancillería mexicana ya está en contacto con las familias y que las autoridades han brindado apoyo para afrontar la situación. Además, confirmó que familiares de los fallecidos viajaron a Colombia con respaldo del Gobierno de México.

Se trata de Brenda Eloisa Flores Reyes y Mario Alberto Zapata Verdier, una pareja oriunda de Durango, México, que se encontraba de vacaciones en Pereira, Risaralda, cuando ocurrió el terremoto. Tras el desastre, ambos fueron reportados como desaparecidos, por lo que sus familiares viajaron a Colombia para acompañar de cerca las labores de búsqueda y el proceso de identificación de las víctimas.

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Terremoto en Colombia del 10 de agosto: cifra de fallecidos

El terremoto de magnitud 7,4 que sacudió a Colombia el pasado 10 de agosto continúa dejando un balance devastador. De acuerdo con el último reporte, 289 personas han fallecido, 143 permanecen desaparecidas y 4.187 resultaron heridas.

La emergencia ha afectado a 15 departamentos y 448 municipios, con especial impacto en zonas del occidente del país y el Eje Cafetero. El epicentro del fuerte movimiento telúrico se ubicó en inmediaciones de San José del Palmar, Chocó.

¿Qué pasó en Colombia el 10 de agosto de 2026?

Mientras las autoridades actualizan las cifras,continúan trabajando en las zonas más afectadas para localizar a las personas que aún permanecen desaparecidas y atender a las comunidades damnificadas.

El 10 de agosto de 2026, Colombia sufrió uno de los terremotos más fuertes de su historia reciente. A las 7:34 a.m., un sismo de magnitud 7,4 sacudió gran parte del país, con epicentro en inmediaciones de San José del Palmar, Chocó, a más de 100 kilómetros de profundidad según los primeros reportes del Servicio Geológico Colombiano.

El movimiento telúrico provocó una tragedia de enormes proporciones, especialmente en el occidente del país y el Eje Cafetero. Ciudades como Cali, Pereira y Manizales sufrieron importantes daños en viviendas, edificios, hospitales, escuelas y otras infraestructuras. Además, las autoridades desplegaron equipos de rescate para buscar personas atrapadas y desaparecidas entre los escombros.

La magnitud de la emergencia llevó al Gobierno a declarar la situación de desastre nacional, mientras organismos de socorro, voluntarios y autoridades trabajaron durante días en las labores de búsqueda, rescate y atención de los damnificados. También se registraron numerosas réplicas en la zona del epicentro.

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