Pulisic vuelve a entrenar con el Milan y enciende la ilusión en Milanello: Leão y Santi GimEnez, en la puerta de salida

El estadounidense participó en la primera parte del entrenamiento de este martes en Milanello; Gabbia se reincorporará mañana, mientras Leão y Santiago Giménez continúan trabajando en una posible salida

Pochettino explica la ausencia de Pulisic | REUTERS/Daniele Mascolo

Christian Pulisic regresó este martes al trabajo con el grupo en Milanello y participó en la primera parte del entrenamiento, una señal positiva para el conjunto rossonero a pocos días del arranque de la temporada.

La información fue adelantada por Antonio Vitiello, quien reportó las novedades de la sesión. El regreso del estadounidense supone un avance importante después de que el atacante hubiera trabajado de manera diferenciada durante los últimos días. Lee la nota completa AQUÍ.

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