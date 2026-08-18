Luka Modric: “Real Madrid y Milan están al mismo nivel”

El croata explicó su renovación con los rossoneri, repasó la frustración del cierre pasado y dejó claro que vuelve para pelear por títulos

Modric jugará su segunda temporada en San Siro | Reuters

Luka Modric afrontará una nueva temporada con el Milan después de renovar su contrato hasta el 30 de junio de 2027. El mediocampista croata explicó los motivos que lo llevaron a continuar en San Siro y repasó un cierre de campaña marcado por su lesión y por la ausencia del equipo en la próxima Champions League.

El veterano centrocampista se perdió tres jornadas por una fractura de pómulo y regresó para el último partido del campeonato, en la derrota ante Cagliari que terminó de dejar al conjunto rossonero fuera de la máxima competición europea.

La frustración de Modric por el cierre de temporada del Milan

“Nunca pensé que pudiera ser mi último partido con el Milan. Tenía muchísimas ganas de volver a jugar, aunque no me sentía cómodo. Jugué con una máscara protectora y en el campo no estaba en las mejores condiciones. Dentro de mí sabía que quería continuar. Ahora estoy aquí y estoy muy feliz de haber regresado”, declaró en una entrevista con el club.

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La ausencia de Modric coincidió con un tramo determinante. El croata se perdió tres encuentros, dos de ellos terminados en derrota, mientras el Diavolo fue perdiendo terreno hasta quedar sin boleto para la Champions League.

“Si tuviera que resumir todo en una sola palabra, diría frustración. Hasta marzo estábamos jugando bien, consiguiendo resultados y peleando por el título. En lo personal, lamentaba no poder ayudar al equipo como lo había hecho antes de mi lesión. Fue realmente un momento difícil”.

¿Por qué Luka Modric decidió renovar con el Milan?

Pese al desenlace, Modric encontró motivos para continuar. El ambiente dentro del vestuario, la relación con sus compañeros y el respaldo recibido desde el club terminaron teniendo un peso importante en su decisión.

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“Siempre permanecimos unidos y eso creó un grupo en el que sentí muchísimo respeto por parte de todos. Hubo muchas cosas positivas, aunque la decepción permanece. Incluso durante el Mundial con Croacia siempre mantuve contacto con la gente del Milan y tenía al club en la cabeza”.

El croata también reconoció que pudo haber cerrado su renovación mucho antes, pero prefirió esperar para comprobar cómo respondía físicamente y, sobre todo, si conservaba el deseo de seguir compitiendo al máximo nivel.

“Podría haber firmado la renovación en cualquier momento, incluso en diciembre, pero primero quería escuchar a mi cuerpo y entender cuánta hambre y ganas tenía de seguir jugando. El Milan me demostró cuánto le importaba que formara parte de este nuevo proyecto. Eso era lo que necesitaba escuchar”.

A sus 40 años, insiste en que la diferencia de edad con buena parte de sus rivales no representa un obstáculo. Al contrario, la utiliza como un estímulo para mantenerse competitivo. “Sé que todos hablan de mi edad y de jugadores que tienen 20 años menos que yo, pero no pienso en esas cosas. Me hacen sentir más joven. Soy muy competitivo y quiero seguir luchando, descubrir qué puedo hacer frente a ellos y mantener esas ganas de pelear”.

Modric compara al Milan con el Real Madrid

Uno de los principales argumentos para quedarse fue el cariño recibido desde su llegada. Comparó la dimensión que encontró en el Milan con la experiencia vivida durante su histórica etapa en el Real Madrid.

“Sentí el cariño de los aficionados desde el primer día y durante toda la temporada. He jugado en el club más grande del mundo, el Real Madrid, pero la sensación es que el Milan está al mismo nivel”.

Para el ganador del Balón de Oro, la grandeza del club italiano se percibe desde dentro y trasciende únicamente los resultados o la historia deportiva. “Cuando la gente habla del Milan, habla de una manera diferente a otros clubes. Cuando llegas aquí entiendes por qué es tan grande y uno de los clubes más importantes del mundo. He disfrutado cada momento y tuve la sensación de llevar muchos años aquí”.

Ese vínculo terminó simplificando la decisión de prolongar su etapa en Italia. Aseguró que comienza la nueva campaña con la misma exigencia que tendría un futbolista recién llegado. “Cuando sabes que te quieren y sientes que todos desean que continúes, tomar decisiones resulta sencillo. He regresado como si fuera mi primera vez en el Milan y tuviera que ganármelo todo. Ahora no sirve hablar demasiado: tenemos que actuar, mantenernos humildes, trabajar duro y permanecer unidos”.

Modric apunta a ganar títulos con el Milan

El objetivo tampoco se limita a recuperar un lugar en la Champions League. Considera que vestir la camiseta rossonera obliga a aspirar a los títulos desde el inicio de la temporada. “Si juegas en un club como el Milan, lo normal es pensar que quieres ganar y no únicamente clasificarte a la Champions League. Tienes que aspirar a lo máximo. Por eso estoy aquí y ese es mi objetivo”.

Finalmente, el croata lanzó un mensaje directo a los seguidores y pidió mantener el respaldo durante el nuevo proyecto deportivo. “Les pido a los aficionados que permanezcan con nosotros y nos apoyen. Puedo prometer que daremos todo lo que nuestros aficionados y nuestro club merecen. Esperamos que al final todos estén orgullosos de cómo jugamos y luchamos por nuestros colores”.

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