El referente de Comunicaciones que apoya a Municipal en la Centroamericana 2026: “No importa el equipo”

El pelón Robles lo tiene claro.

Robles apunta contra el recinto de Mixco | IG: roblesstheven13

Por estos días hay cuatro clubes de Guatemala que están en plena competencia en la Copa Centroamericana 2026. Ellos son, Municipal, Deportivo Mixco, Antigua y Xelajú, que en todos los casos llevan al menos dos partidos jugados y se están jugando su respectivo destino en el que es hoy, el segundo torneo internacional a nivel de clubes más importante de la región.

El caso es que, desarrolladas las primeras jornadas, los resultados que obtuvieron los equipos de Guatemala han sido flojos. Exceptuando a Municipal, que lo viene haciendo en gran nivel, el resto está con un pie afuera de la siguiente ronda y es por eso que salvo un milagro deportivo, los ‘escarlatas’ serán los únicos que podrán conseguir llegar a cuartos de final.

En ese escenario fue que Steven Robles, uno de los referentes más fuertes de Comunicaciones, capitán e incluso hombre del seleccionado, hizo referencia ante una consulta de la prensa sobre el momento que atraviesan los clubes del país y no tuvo ningún problema en manifestar que, desde su punto de vista, hay que apoyar a los clubes del país que lo están haciendo afuera.

Más información: Tabla de posiciones Copa Centroamericana 2026: resultados y grupos actualizados

“Nosotros salimos campeones cuando pudimos y ahora solo queda apoyar a los compañeros, no importa el equipo que sea que esté jugando porque al final nos están representando a todos los guatemaltecos”, empezó comentando Robles, y añadió: “Tienen que seguir trabajando y todos, como jugadores profesionales del país, no importa quien participe, todos tienen que prepararse y buscar los resultados, porque una vez nosotros fuimos campeones”.

Robles tiene muy claro que buenas campañas de los clubes de Guatemala sirve para continuar elevando la vara, y es por eso que apoya tanto a Municipal, como a Mixco, Antigua y Xelajú. Para este certamen, los ‘cremas’ quedaron cerca pero no lo lograron y por ende buscarán volver a la competencia internacional el próximo año.

El comentario del jugador no cayó del todo bien en algún sector de los hinchas de Comunicaciones, que no quieren saber nada con que Municipal, clásico rival, continúe avanzando a nivel internacional. Más allá de que deseen o no, el caso es que los ‘rojos’ llegan en gran forma y momento en busca del gran objetivo, vienen realmente encaminados.

¿Quiénes estarían clasificando hoy a los cuartos de final?

Si la fase de grupos terminara con las posiciones actuales, Alajuelense y Plaza Amador avanzarían por el Grupo A, ambos con seis puntos. En el Grupo B, los boletos serían para Real Estelí y Alianza de El Salvador, que también acumulan seis unidades, aunque Marathón aparece muy cerca con cuatro. Por el Grupo C, Saprissa, líder con nueve puntos, y Olimpia, con seis, estarían consiguiendo la clasificación. Finalmente, en el Grupo D avanzarían Motagua, que encabeza la tabla con siete unidades, y Municipal, segundo con cuatro. Sin embargo, todavía quedan partidos directos que pueden modificar considerablemente este panorama.

Grupo A: LD Alajuelense y Plaza Amador.

LD Alajuelense y Plaza Amador. Grupo B: Real Estelí y Alianza FC.

Real Estelí y Alianza FC. Grupo C: Saprissa y Olimpia

Saprissa y Olimpia Grupo D: Motagua y Municipal.

Tabla de posiciones de la Copa Centroamericana 2026

Grupo A

Pos. Equipo Pts J G E P GF GC DG 1 LD Alajuelense 6 2 2 0 0 4 1 +3 2 Plaza Amador 6 3 2 0 1 9 7 +2 3 L.A. Firpo 3 2 1 0 1 5 2 +3 4 Diriangén FC 3 3 1 0 2 5 9 -4 5 Club Xelajú 0 2 0 0 2 2 6 -4

Grupo B

Pos. Equipo Pts J G E P GF GC DG 1 Real Estelí FC 6 2 2 0 0 5 1 +4 2 Alianza FC (SLV) 6 3 2 0 1 4 4 0 3 CD Marathón 4 2 1 1 0 3 0 +3 4 CS Herediano 1 2 0 1 1 0 1 -1 5 Antigua GFC 0 3 0 0 3 1 7 -6

Grupo C

Pos. Equipo Pts J G E P GF GC DG 1 Saprissa 9 3 3 0 0 7 2 +5 2 Club Olimpia 6 2 2 0 0 4 1 +3 3 Alianza FC (PAN) 3 2 1 0 1 2 2 0 4 UMECIT FC 0 3 0 0 3 2 5 -3 5 Deportivo Mixco 0 2 0 0 2 0 5 -5

Grupo D

Pos. Equipo Pts J G E P GF GC DG 1 FC Motagua 7 3 2 1 0 7 1 +6 2 CSD Municipal 4 2 1 1 0 2 1 +1 3 CD FAS 3 2 1 0 1 4 2 +2 4 CS Cartaginés 2 2 0 2 0 2 2 0 5 Verdes FC 0 3 0 0 3 1 10 -9

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