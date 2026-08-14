Santiago Gimenez cambia de postura en el Milan
El delantero mexicano habría dado un giro a su futuro: después de insistir en quedarse en San Siro, ahora está abierto a una salida y el Porto aparece como una de las opciones
Santiago Giménez podría estar cerca de cerrar su etapa con el Milan. Según información de La Gazzetta dello Sport, el delantero mexicano habría modificado su postura sobre su futuro y ahora estaría abierto a analizar propuestas para salir del conjunto rossonero durante el mercado de verano.
La postura del atacante habría cambiado respecto a semanas anteriores, cuando su intención era permanecer en el club italiano. Sin embargo, después de una temporada complicada, Giménez consideraría que buscar un nuevo destino podría ayudarlo a recuperar continuidad y reencontrarse con su mejor nivel futbolístico. Nota completa, aquí.