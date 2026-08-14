Santiago Gimenez cambia de postura en el Milan

Publicado por Redacción Claro Sports

El delantero mexicano habría dado un giro a su futuro: después de insistir en quedarse en San Siro, ahora está abierto a una salida y el Porto aparece como una de las opciones

Santiago Gimenez, ¿fuera del Milan?
Santiago Gimenez llegó al Milan en febrero de 2025 | Reuters

Santiago Giménez podría estar cerca de cerrar su etapa con el Milan. Según información de La Gazzetta dello Sport, el delantero mexicano habría modificado su postura sobre su futuro y ahora estaría abierto a analizar propuestas para salir del conjunto rossonero durante el mercado de verano.

La postura del atacante habría cambiado respecto a semanas anteriores, cuando su intención era permanecer en el club italiano. Sin embargo, después de una temporada complicada, Giménez consideraría que buscar un nuevo destino podría ayudarlo a recuperar continuidad y reencontrarse con su mejor nivel futbolístico. Nota completa, aquí.