Obed Vargas disputa 34 minutos en la remontada del Atlético de Madrid ante Marsella

Julián Álvarez no viajó a Francia con el resto de sus compañeros y en medo de los rumores sobre su salida al Barcelona

Obed Vargas entró de cambio por Koke ante Marsella | Photo by Thibaud MORITZ / AFP

El Atlético de Madrid cerró con victoria su preparación antes del comienzo de LaLiga. El conjunto dirigido por Diego Pablo Simeone remontó para imponerse 2-1 al Olympique de Marsella en el Vélodrome, en un encuentro en el que Obed Vargas disputó 34 minutos del tiempo reglamentario. El mediocampista mexicano ingresó durante el complemento en sustitución de Koke Resurrección y sumó una nueva oportunidad dentro de la rotación rojiblanca.

El conjunto francés tuvo un mejor comienzo y aprovechó los problemas del Atlético para encontrar espacios. Igor Paixão abrió el marcador para el Marsella después de una acción en la que los rojiblancos no consiguieron resolver defensivamente, mientras Jan Oblak terminó superado dentro del área. El cuadro local encontró así premio a una primera parte en la que complicó la salida de los españoles.

Simeone no esperó al descanso para comenzar a mover sus piezas. Dani Martínez, Rodrigo Mendoza y Carlos Martín ingresaron todavía durante la primera mitad y el Atlético empezó a mostrar otra cara. La presión de Ademola Lookman permitió recuperar el balón cerca del área rival y Rodrigo Mendoza apareció para firmar el empate antes de llegar al descanso. El 1-1 devolvió al conjunto español a un partido que durante varios minutos había tenido control francés.

El segundo tiempo abrió la puerta para Obed Vargas. El mexicano sustituyó a Koke alrededor del minuto 56 y disputó los últimos 34 minutos reglamentarios, además del tiempo añadido, dentro de una serie de modificaciones con las que el Cholo buscó repartir cargas antes de iniciar la competencia oficial. Morten Hjulmand también ingresó en esa ventana de cambios por Johnny Cardoso.

Vargas se instaló en el centro del campo y tuvo que participar en una fase en la que el Marsella volvió a acercarse con peligro. El mediocampista mexicano colaboró en las tareas de recuperación y presión mientras el Atlético intentaba mantener el equilibrio ante las aproximaciones francesas. Al minuto 59 cometió una falta sobre Amine Harit y, ya durante la compensación, concedió uno de los tiros de esquina con los que el cuadro local buscó desesperadamente el empate.

El Marsella encontró opciones con Timothy Weah, Amine Harit y Amine Gouiri, pero el Atlético logró mantenerse en partido pese a pasar algunos momentos cerca de su propia área. La formación española resistió el empuje local y encontró espacios cuando el rival adelantó líneas, escenario que permitió a los jóvenes utilizados por Simeone aprovechar la velocidad durante la recta final.

Julián Álvarez no participa con el Atleti tras no realizar el viaje con el equipo

Una de las principales ausencias estuvo fuera del terreno de juego. Julián Álvarez no formó parte de la convocatoria y no realizó el viaje a Marsella, al igual que Juan Musso, Álex Baena y Marcos Llorente. Los cuatro fueron de los últimos internacionales en reincorporarse al trabajo del Atlético después de su participación en la Copa del Mundo, por lo que siguen un proceso específico para alcanzar su mejor condición física.

La situación del argentino genera atención adicional por los movimientos alrededor de su futuro. El Barcelona mantiene interés en Julián Álvarez, aunque su ausencia ante el Marsella no puede atribuirse únicamente a los rumores del mercado, ya que otros futbolistas que regresaron recientemente tampoco fueron incluidos en la expedición. El delantero continúa con su puesta a punto mientras el Atlético prepara el comienzo de una nueva campaña.

Con el partido todavía igualado, el Atlético encontró finalmente el golpe definitivo. Arnau Ortiz apareció con una acción que terminó en asistencia para Carlos Martín, quien marcó el 2-1 y completó la remontada rojiblanca. Marsella buscó responder durante los últimos minutos y acumuló aproximaciones y tiros de esquina, pero el marcador ya no cambió. Así, el equipo de Simeone salió de Francia con una victoria y Obed Vargas añadió 34 minutos más de actividad en la pelea por ganar espacio dentro del mediocampo antes del inicio de la temporada.

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