Muere Finlay Tarling a los 19 años tras accidente en la Volta a Portugal

El corredor británico del NSN Development Team sufrió un accidente durante la octava etapa; la organización suspendió la competencia

Finlay Tarling murió tras un accidente con un vehículo | @NSNCyclingTeam

El ciclista británico Finlay Tarling murió este viernes 14 de agosto a los 19 años después de sufrir un accidente durante la octava etapa de la Volta a Portugal 2026, que se disputaba entre Melgaço y Fafe. El corredor formaba parte del NSN Development Team y se encontraba participando en la edición 87 de la prueba portuguesa cuando ocurrió el incidente, a aproximadamente 20 kilómetros de la llegada.

La organización de la carrera y la Federación Portuguesa de Ciclismo confirmaron el fallecimiento mediante un comunicado. Tras conocerse lo sucedido, la etapa fue suspendida y posteriormente neutralizada hasta la llegada a Fafe. También se determinó que no se realizaría la ceremonia de podio prevista para este viernes.

COMUNICADO



A organização da 87.ª Volta a Portugal em Bicicleta Jogos Santa Casa lamenta profundamente informar o falecimento do corredor britânico Finlay Tarling, da NSN Development Team, na sequência de um grave acidente ocorrido durante a 8.ª etapa da prova. — Volta a Portugal (@VoltaPortugal) August 14, 2026

Finlay Tarling había nacido en Ffos-y-ffin, Gales, y pertenecía a una familia relacionada con el ciclismo. Era hermano menor de Joshua Tarling, corredor británico que actualmente compite para Netcompany INEOS. El perfil oficial de la Unión Ciclista Internacional registra a Finlay como integrante del NSN Development Team durante la temporada 2026.

El británico se incorporó en 2025 a la estructura que entonces competía como Israel-Premier Tech Academy, con un contrato por dos temporadas. Con el cambio de denominación pasó a formar parte del NSN Development Team, estructura enfocada en la formación de corredores menores de 23 años. Durante 2026 también había tenido participación con el equipo principal de NSN en algunas competencias.

Entre sus apariciones de la temporada estuvieron O Gran Camiño y Boucles de la Mayenne. Además, en junio consiguió el tercer puesto de la prueba contrarreloj sub 23 del Campeonato Británico. Durante la Volta a Portugal también había registrado resultados dentro de los primeros lugares en las jornadas contra el reloj antes de la octava etapa.

¿Qué le pasó a Finlay Tarling en la Volta a Portugal?

La organización de la Volta a Portugal informó inicialmente que el fallecimiento se produjo como consecuencia de un accidente ocurrido durante la octava etapa, pero no detalló en su primer comunicado cómo se produjo el impacto. La información sobre las circunstancias fue publicada por RTP, la cadena pública portuguesa encargada de la cobertura de la competencia.

De acuerdo con lo reportado por RTP, Finlay Tarling sufrió una colisión frontal con un vehículo que no pertenecía a la carrera. El medio portugués informó que el automóvil circulaba en sentido contrario cuando impactó contra el ciclista del NSN Development Team, quien en ese momento se encontraba retrasado respecto al pelotón.

RTP situó el incidente en la carretera EN 306, en Arcozelo, Ponte de Lima. Según la información recopilada por la televisora, Tarling recibió atención inmediatamente después de la colisión, pero posteriormente se confirmó su fallecimiento. La cadena indicó también que el automóvil involucrado no formaba parte de los vehículos oficiales de la competencia.

Cuando ocurrió el accidente quedaban aproximadamente 20 kilómetros para alcanzar la meta en Fafe. Tras conocerse la situación, el desarrollo competitivo de la jornada quedó detenido y el pelotón continuó posteriormente de forma neutralizada hacia la llegada. La decisión se tomó mientras los servicios correspondientes atendían lo ocurrido en la carretera.

La organización de la 87ª Volta a Portugal y la Federación Portuguesa de Ciclismo expresaron sus condolencias a la familia del corredor, sus compañeros, el NSN Development Team y las personas cercanas al ciclista. También anunciaron que proporcionarían información adicional cuando existieran las condiciones para hacerlo.

La muerte de Finlay Tarling se produjo cuando disputaba una de las principales pruebas por etapas del calendario portugués y mientras continuaba su proceso dentro de la estructura de desarrollo de NSN. Tenía 19 años y cursaba su segunda temporada con el equipo, después de incorporarse a su programa de formación en 2025.

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