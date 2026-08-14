Tigres está cerca de fichar a su nuevo entrenador en medio de crisis y fracaso en Leagues Cup

Gerardo Torrado confirma que Tigres está en la etapa final para contratar a su nuevo entrenador tras un turbulento arranque de torneo

Tigres definirá pronto a su nuevo director técnico | Imago7

Tigres está cerca de terminar con la incertidumbre en su dirección técnica. En medio de un arranque de semestre marcado por los malos resultados y la eliminación de la Leagues Cup 2026, la directiva auriazul se encuentra en los últimos detalles para cerrar al entrenador que tomará al equipo por el resto del Apertura 2026 de la Liga MX.

“Nos hemos tomado el tiempo necesario sin precipitarnos para poder decidir y elegir la mejor opción. Ahorita nos encontramos en los últimos detalles. Espero que pronto les podamos anunciar quién va a ser el nuevo entrenador”, confirmó Gerardo Torrado, vicepresidente deportivo de Tigres, previo al partido de la jornada 4 ante Atlas.

La decisión se produce después de más de dos semanas de búsqueda y en un momento de presión para la institución. Tigres quedó eliminado en la primera fase de la Leagues Cup y regresará al torneo mexicano todavía sin conocer la victoria durante el actual Apertura 2026.

¿Quién será el nuevo entrenador de Tigres?

La directiva ha mantenido bajo reserva las negociaciones para encontrar al sustituto definitivo en el banquillo. Entre los nombres relacionados con Tigres aparecen los colombianos Juan Carlos Osorio y Óscar Pareja, aunque Torrado evitó confirmar quién se encuentra en la etapa final de las conversaciones.

“No te puedo decir los nombres exactamente, porque si no las negociaciones tomarían otro rumbo, pero estamos muy contentos, muy tranquilos en habernos tomado este tiempo para poder decidir de la mejor manera posible”, señaló en conferencia de prensa.

La dirigencia pretende evitar que las especulaciones interfieran en una negociación que consideran cercana a concretarse.

Tigres espera al nuevo técnico para fichar a un delantero

La contratación del entrenador también será determinante para definir el siguiente movimiento de Tigres en el mercado de fichajes. Los universitarios tienen contemplada la incorporación de un delantero, pero decidieron esperar la elección del técnico para que pueda participar en la decisión final sobre el refuerzo.

“Ahora que estamos tan cerca de estos últimos detalles con el entrenador, creo que es importante que el entrenador sepa cuáles son estos nombres, que nos los pueda palomear y que podamos finalizar estas negociaciones que han ido caminando paralelamente”, explicó Torrado.

De esta manera, la llegada del nuevo entrenador podría destrabar inmediatamente el fichaje del atacante que busca Tigres para fortalecer su plantilla.

Tigres regresa a Liga MX después del fracaso en Leagues Cup

La urgencia por definir al técnico aumentó después de la eliminación en la Leagues Cup, Tigres terminó sus tres partidos del torneo internacional sin ganar durante los 90 minutos y quedó fuera de la siguiente ronda, profundizando las dudas alrededor del proyecto deportivo.

Ahora los felinos tendrán que concentrarse completamente en el Apertura 2026, donde tampoco han conseguido una victoria después de las primeras tres jornadas.

Tigres buscará su primera victoria del Apertura 2026 ante Atlas

El siguiente examen será en el Estadio Jalisco, donde Tigres visitará al Atlas por la jornada 4 del Apertura 2026. El conjunto auriazul llegará obligado a reaccionar después de un inicio de semestre complicado tanto dentro como fuera de la cancha. El equipo felino arrancó el torneo local con una derrota ante Tijuana, después sumó un punto frente a San Luis y cayó nuevamente ante Gallos previo al parón por la Leagues Cup.

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