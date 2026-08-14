Celeste Espino, del oro con México al reto con América: “Vengo a competir y a dar lo mejor de mí”

La guardameta habló con Juegan Ellas sobre la final de Santo Domingo 2026, su salida de Chivas, la llegada al América y el reto de competir en Coapa

Llegó para este torneo procedente de Chivas | Claro Sports

Celeste Espino atraviesa uno de los momentos más importantes de su carrera. En cuestión de semanas cambió la portería de Chivas por la del América Femenil y subió a lo más alto del podio con la selección mexicana en los Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026. La guardameta regresó a México con una medalla de oro y con un nuevo desafío por delante en Coapa, donde busca ganarse un lugar en uno de los planteles con mayor competencia de la Liga MX Femenil.

En entrevista para Juegan Ellas, Espino habló sobre el significado de representar al país, la dramática final frente a Colombia, las circunstancias que provocaron su salida del Guadalajara y la oportunidad que encontró en América. Su mensaje es claro: agradece la etapa que dejó atrás, pero llega al conjunto azulcrema con la intención de competir, aportar y comenzar una historia diferente.

Del oro con México a una nueva etapa en América

La experiencia en República Dominicana dejó una imagen difícil de olvidar para Espino. México conquistó el oro del torneo de fútbol femenil después de empatar 1-1 frente a Colombia y ganar 4-2 en la tanda de penales. “Para mí es un orgullo representar a México en estos Juegos Centroamericanos y estoy muy feliz por estar aquí, en el Club América. He trabajado muchísimo por esto y es algo que me tiene muy feliz. Gracias a Dios se nos dio el resultado. Creo que fue un gran trabajo en equipo y qué bueno que en la portería nos mantuvimos firmes”, declaró a Juegan Ellas.

La final tuvo un desenlace inesperado. Colombia se adelantó con un gol de Ingrid Guerra al minuto 119 y parecía tener asegurada la medalla de oro, pero Ana Mendoza empató al 120+4 y prolongó la historia hasta los penales. México aprovechó esa última oportunidad y completó la remontada desde los once pasos. “Sin duda, para mí fue una final épica. Mantuvimos controlado todo el partido, pero al final llegaron esos minutos, de repente, esas situaciones que pasan. Gracias a Dios, con ese gol al final que nos llevó a los penales, nos dio vida. Todas estábamos muy emocionadas y muy concentradas porque a eso íbamos: a competir y a buscar el oro. Estoy muy agradecida con Dios por presentarnos esta oportunidad y por todo lo que vivimos. Fue una gran experiencia para mí y estoy muy feliz por conseguir el oro para México”.

La salida de Chivas

El verano también marcó un cambio profundo a nivel de clubes. América incorporó a Celeste Espino después de su etapa con Guadalajara, institución en la que comenzó su carrera profesional y con la que conquistó el Clausura 2022 y el Campeón de Campeones de la temporada 2021-22. Su llegada al conjunto capitalino fue reportada el 1 de julio como uno de los movimientos para reforzar la portería azulcrema.

Espino no escondió el agradecimiento hacia Chivas, pero explicó que su ciclo terminó después de que las partes no encontraran las condiciones necesarias para extender la relación contractual. “Estoy muy agradecida con el Club Guadalajara porque, al final de cuentas, fue el club que me abrió las puertas para ser profesional. Obviamente estoy agradecida por el tiempo que estuve ahí. Sin duda, al final no se dieron las condiciones contractuales para que yo continuara; ciertas condiciones ya no estaban para que siguiera en el club. Al recibir la invitación del Club América, que se fije en mí y en mi trabajo, para mí fue un gusto y un honor tener la invitación de una institución como esta y por todo lo que representa. Es una felicidad y me tiene muy motivada estar aquí. Estoy muy emocionada por lo que viene”.

El movimiento significó pasar directamente de Guadalajara a uno de sus principales rivales deportivos, pero la guardameta evita quedarse en esa lectura. Para Espino, la llegada a Coapa representa una oportunidad profesional y el comienzo de una competencia interna en la que pretende ganarse su espacio a partir del trabajo.

El desafío que encuentra en Coapa

América comenzó el Apertura 2026 con paso perfecto. Las Águilas derrotaron 3-0 a Santos Laguna y 10-0 a Cruz Azul, resultados que las colocaron en el primer lugar de su grupo después de dos jornadas, con seis puntos, 13 goles a favor y ninguno en contra.

En ese escenario aparece Espino tras su regreso de Santo Domingo. La mexicana sabe que llega a un plantel con futbolistas de experiencia y una competencia importante en todas las posiciones, incluida la portería, pero precisamente ese contexto forma parte del desafío que buscaba para la siguiente etapa de su carrera. “Venir para acá significa un reto muy bonito para mí. Vengo a competir, a dar lo mejor de mí, con una gran mentalidad y con muchas ganas de estar con las compañeras y aportar al equipo. Me encuentro en un equipo con gran calidad, con jugadoras muy talentosas, y eso también me emociona muchísimo: conocerlas, compartir cancha con ellas. Es algo que también me reta y, para mí, es muy bonito. Es un gusto estar con jugadoras con tanta calidad, y no se diga en la portería. Estoy muy emocionada”.

Después de conquistar una medalla con México, la arquera cambia nuevamente el chip para integrarse a la dinámica de su nuevo club. Su discurso no coloca como prioridad inmediata la titularidad, sino competir, adaptarse al grupo y demostrar dentro de la cancha que puede aportar al proyecto americanista.

Celeste Espino invita a la afición para el duelo ante Puebla

El siguiente compromiso de América será este sábado 15 de agosto frente a Puebla, correspondiente a la jornada 3 del Apertura 2026. El encuentro está programado para las 15:45 horas en la Cancha Centenario No. 5 de las instalaciones del Club América, de acuerdo con el calendario oficial de la Liga MX Femenil.

El partido también representará una oportunidad para que la afición tenga nuevamente cerca a un equipo que comenzó el campeonato con dos victorias. Espino, recién incorporada después de su participación con México, aprovechó la conversación con Juegan Ellas para enviar una invitación a los seguidores azulcremas. “Los esperamos aquí el sábado. Estamos muy emocionadas por tenerlos de cerca, compartir con ustedes y esperemos vernos”, concluyó.

Celeste Espino vuelve de Santo Domingo con una medalla de oro, pero sin demasiado tiempo para detenerse en la celebración. Ahora comienza otro desafío: competir por la portería del América y construir una nueva etapa después de cerrar el capítulo que la vinculó con Chivas desde el inicio de su carrera profesional. El oro con México ya forma parte de su historia; en Coapa, su siguiente objetivo apenas comienza.

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