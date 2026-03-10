¡Está de regreso! Santiago Gimenez vuelve a entrenar con el Milan con miras al Mundial 2026

El club italiano informó que el delantero mexicano volvió a entrenar a la par de sus compañeros

Santiago Gimenez reaparecería pronto con el Milan. | Reuters

A través de una publicación en sus redes sociales, el AC Milan anunció que Santiago Gimenez ha vuelto a entrenar con el equipo, marcando su reintegro al trabajo grupal después de su cirugía de tobillo. El delantero mexicano, que había estado fuera desde octubre por una lesión, fue recibido con entusiasmo por sus compañeros, quienes lo recibieron con palmadas y sonrisas en el campo de entrenamiento.

El delantero de 24 años fue operado con éxito del tobillo tras arrastrar la lesión por varios meses, lo que le había impedido recuperarse completamente. La cirugía, una limpieza del tobillo, fue necesaria después de que la lesión se complicara más de lo esperado.

Look who's back in group training 🤩 pic.twitter.com/gfmnaBiRD3 — AC Milan (@acmilan) March 10, 2026

El tiempo estimado de recuperación de Gimenez era de dos meses. A su vez, se esperaba que su regreso a las canchas se diera a finales de febrero, sin embargo, su proceso se extendió casi dos semanas más hasta este martes 10 de marzo cuando ya entrenó al parejo de sus compañeros. El regreso de Santiago Giménez al Milan es una noticia esperanzadora para el equipo milanista, que actualmente ocupa el segundo lugar en la Serie A, a siete puntos del líder, el Inter de Milán.

A su vez, en cuanto a la selección mexicana, Gimenez se perdió la Fecha FIFA de noviembre (juegos contra Uruguay y Paraguay), por lo que, ya recuperado, espera tener un lugar en el Tricolor para los encuentros amistosos de marzo, ante Portugal y Bélgica (28 y 31 de marzo).

A pesar de los obstáculos, el futbolista mexicano se mostró confiado en su recuperación. En sus redes sociales, compartió que durante varios meses jugó con el dolor, pero finalmente llegó el momento volver. Ahora, con la mente puesta en la Copa del Mundo de 2026, el delantero está motivado para regresar más fuerte y competir por un lugar en la convocatoria de Javier Aguirre.

Capello y Allegri hablaron de Gimenez

Durante su recuperación, dos entrenadores italianos, Fabio Capello y Massimiliano Allegri tuvieron palabras para el atacante mexicano. Mientras Capello aseguró que estaba sufriendo la presión de adaptarse a un equipo grande como el Milan, su entrenador, Allegri, siempre confió en él y en su proceso de recuperación.

Con su regreso a los entrenamientos, Santiago Gimenez tiene claro que su objetivo es recuperar su forma física y mental para ser una pieza clave tanto en el Milan como en la selección mexicana de cara al Mundial 2026.

