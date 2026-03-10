Hormiga González, en la mira del Borussia Dortmund: ¿se va a Europa en verano?

El delantero de Chivas, Armando ‘Hormiga’ González, atrae la atención del Borussia Dortmund, que estaría dispuesto a ficharlo este verano

El Borussia Dortmund ha puesto sus ojos en Armando ‘Hormiga’ González, delantero de Chivas, para su próximo mercado de fichajes en verano. El futbolista mexicano de 22 años ha tenido una destacada actuación en el Clausura 2026, en donde suma seis goles, y su rendimiento ha comenzado a atraer el interés de clubes europeos. Según el diario alemán BILD, el club alemán sigue de cerca al atacante tapatío, quien se ha consolidado como titular indiscutible en el esquema de Gabriel Milito.

La ‘Hormiga’ González, quien renovó contrato con Chivas hasta 2029, vive su mejor momento en el fútbol mexicano. Su capacidad para moverse por todo el frente de ataque, su habilidad para desmarcarse y su efectividad frente al arco lo han convertido en uno de los delanteros más prometedores de la Liga MX. Además, su versatilidad ha sido clave para que se mantenga como uno de los jugadores más completos de Chivas.

El Borussia Dortmund, que ya está trabajando en sus planes de fichajes para el verano, considera a González como una pieza que podría fortalecer su ofensiva. Aunque el club aún no ha formalizado su interés, las evaluaciones del jugador durante el resto del Clausura 2026 podrían definir la viabilidad de la operación.

El interés del Dortmund por González también podría verse influenciado por la proyección internacional del delantero, quien podría ser convocado a la selección mexicana para el Mundial 2026, que se disputará en Estados Unidos, Canadá y México del 11 de junio al 19 de julio. Este posible debut en la Copa del Mundo aumentaría aún más su visibilidad en Europa, donde varios clubes de renombre han comenzado a seguirlo más de cerca.

En la parte económica, la negociación no será fácil para Chivas. La ‘Hormiga’ cuenta con una cláusula de rescisión superior a los 15 millones de dólares, lo que hace que el traspaso sea complicado. Sin embargo, el club tapatío ha mostrado disposición para facilitar su salida en caso de que el jugador decida dar el salto al fútbol europeo, algo que ha expresado en diversas ocasiones.

A pesar de la difícil situación económica y las altas pretensiones de Chivas, la ‘Hormiga’ González sigue siendo un objetivo codiciado por varios equipos europeos, y el Borussia Dortmund no es el único interesado. El futuro del delantero podría decidirse en los próximos meses, ya sea para permanecer en Chivas o dar el siguiente paso en su carrera internacional.

Por lo pronto, la ‘Hormiga’ ya ha dejado huella en el torneo anterior, donde fue goleador con 12 anotaciones, y sigue luchando por repetir ese logro en esta edición del Clausura 2026, en donde tras nueve jornadas (el Rebaño tiene un partido pendiente) Chivas se ubica en los primeros lugares de la tabla en busca de sumar un título más en su palmarés.

