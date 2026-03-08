Santiago Gimenez se pierde el derby ante el Inter, pero su regreso a las canchas estaría cerca

El delantero mexicano apuntaba a tener minutos este domingo en el Milan vs Inter luego de regresar a los entrenamientos, pero no entró a la convocatoria de Allegri

Santiago Gimenez no juega desde el 28 de octubre de 2025 | Reuters

Después de los rumores de su esperado regreso a las canchas, el delantero mexicano Santiago Gimenez finalmente no fue convocado por el Milan para disputar el Derby della Madonnina de este domingo ante el Inter, a pesar de que el atacante ya regresó a los entrenamientos con el conjunto rossoneri tras su proceso de recuperación.

La decisión fue tomada por el técnico Massimiliano Allegri, quien prefirió no apresurar el regreso del mexicano después de varios meses de inactividad. Aunque el delantero se reintegró a las prácticas del equipo, el cuerpo técnico considera que aún necesita completar su recuperación antes de volver a competir, por lo que se espera que regrese a las canchas en los próximos días.

Gimenez no juega un partido oficial desde el 28 de octubre del 2025, cuando sufrió una lesión en el tobillo que complicó su recuperación. La evolución del problema no fue la esperada y el atacante tuvo que ser operado en Ámsterdam el 18 de diciembre, lo que extendió su ausencia de las canchas.

Tras semanas de rehabilitación, el delantero mexicano recibió resultados positivos en su más reciente control médico, lo que permitió avanzar en su proceso de recuperación. En los próximos días continuará con la última fase de su preparación física para reincorporarse de forma completa al equipo. El próximo partido del Milan será el domingo 15 de marzo ante la Lazio en la jornada 29 de la Serie A, por lo que tendrá una semana más de preparación.

Previo al duelo ante el Cremonese del 1 de marzo, Allegri explicó que el atacante ya había superado la etapa de reacondicionamiento: “Ha completado su preacondicionamiento y se encuentra en buenas condiciones. Es posible que esta semana vuelva a entrenar, y es un buen comienzo, una buena recuperación”, señaló el estratega italiano.

Aunque Gimenez tenía como objetivo estar disponible para el clásico ante el Inter, su regreso a una convocatoria oficial tendrá que esperar un poco más. El delantero buscaba, al menos, estar en el banquillo como opción de cambio en uno de los partidos más importantes de la temporada para el club, pero eso no le impidió seguir de cerca la actividad del Milan y mantiene su apoyo al equipo desde fuera de la cancha. En sus redes sociales compartió una fotografía junto a sus perros, quienes aparecían vestidos con los colores rossoneri, un gesto con el que mostró su respaldo al equipo previo al derbi ante el Inter.

Santiago Gimenez apoyando al Milan | @sant.gimenez

Pese a no entrar en la lista para el partido, el panorama para el mexicano es positivo. El delantero ya trabaja con el equipo y todo apunta a que su regreso a la actividad podría darse en los próximos días, poniendo fin a la inactividad más larga que ha vivido desde que llegó al fútbol europeo.

