Presentan la quinta edición del México City Open con presencia top 100

La quinta edición del México City Open (MCO) se presentó oficialmente, un torneo que se disputará del 5 al 12 de abril en el Centro Deportivo Chapultepec. En el evento estuvieron presentes figuras clave, tanto del ámbito organizativo como deportivo, para dar a conocer todos los detalles de una de las citas más importantes del tenis en México. Este torneo cuenta con la categoría Challenger 125, y ha ganado gran relevancia en la región, atrayendo a jugadores de alto nivel y siendo un escaparate para los tenistas que buscan dar el salto a competiciones más grandes.

Uno de los aspectos más destacados de la presentación fue la declaración de Jorge Nicolín, director del Club Deportivo Chapultepec, quien habló sobre la posibilidad de que el evento suba de nivel para convertirse en un torneo Challenger 175 en el futuro. Nicolín destacó que si bien este paso es complicado, existe un fuerte deseo de hacerlo realidad debido a la importancia que tendría para el circuito mexicano y la necesidad de tener un torneo de mayor categoría en el país.

Jorge Nicolín comentó sobre sus esfuerzos para que el torneo se eleve de categoría: “Sí queremos hacerlo, porque la verdad es que nos lo merecemos, y creo que es muy importante para el circuito de México tener un 175. Hay dos 125, Morelia y México, pero creemos que debemos decidir. Son cinco torneos, podrían ser seis, pero sí, yo he insistido con la ATP que sí necesitamos un 175, y quizá adelantarlo para que quede entre Indian Wells y Miami. Y de ahí correr, y terminar en Semana Santa en León”, explicó el director.

En cuanto a la edición actual del México City Open, la lista de jugadores está compuesta por importantes nombres del tenis internacional, incluidos dos jugadores dentro del Top 100 del mundo. Entre los tenistas destacados se encuentran Rodrigo Pacheco, Santiago González y Miguel Ángel Reyes-Varela, quienes serán grandes atractivos para la afición local. El director del certamen, Adhemar Rodríguez, habló sobre estos jugadores y la relevancia del torneo.

Adhemar Rodríguez comentó: “La lista cerrará el próximo martes, esperamos que haya todavía bastantes movimientos. Por ahora, tenemos dos jugadores Top 100 inscritos, y uno de ellos, (James) Duckworth, que ha venido ya y conoce cómo se juega aquí. Y bueno, Royer Valentín, que está 60 del mundo y que está inscrito en el torneo. Es solo una muestra, porque, al final de cuentas, como mencioné antes, esto es un Challenger 125, el nivel está garantizado. El nivel de los torneos Challenger en los últimos años se ha ido acercando tanto al nivel del ATP, que realmente no hay gran diferencia en cuanto a nivel, creo que también está garantizado el espectáculo.”

Para la edición 2026, el torneo tendrá una bolsa de premios de 225,000 dólares, lo que asegura la llegada de grandes figuras del tenis internacional. Entre los jugadores que encabezarán el cuadro principal se encuentran Royer Valentín (número 60 del mundo), James Duckworth (83), Tristan Schoolkate (118), Nicolás Mejía (181), Jay Clarke (184), y Luka Pavlovic (211), quien fue finalista en la pasada edición. También estará presente Marc-Andrea Huesler, quien se coronó campeón en 2022.

