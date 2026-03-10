¡Más polémica! Exdirectivo del Barcelona apoya la versión de Xavi en su conflicto con Laporta

Mateu Alemany asegura que el exentrenador del Barcelona tiene razón en ‘los dimes y diretes’ con el actual presidente azulgrana

Xavi, respaldado por Alemany en el Caso Messi vs Laporta. | Reuters.

El director deportivo del Atlético de Madrid, Mateu Alemany, ha generado más controversia en torno a la situación de Lionel Messi y su regreso frustrado al FC Barcelona en 2023 generado por la discusión entre Joan Laporta (presidente azulgrana) y el exentrenador culé, Xavi Hernández. Este martes 10 de marzo, Alemany, quien fue director de fútbol del equipo culé durante el periodo en cuestión, respaldó las declaraciones de Xavi, confirmando que el regreso de Messi estaba autorizado y que, según le informaron, el club tenía la aprobación de LaLiga para su fichaje.

En una entrevista con Movistar, Alemany fue claro al afirmar: “Xavi está en lo cierto. Nos dijeron que lo tenían. Xavi está en lo cierto” Estas palabras de Alemany aumentan la polémica en la situación, pues dan más peso a la versión del técnico del Barcelona, quien ha señalado que Messi ya estaba fichado para volver al club en 2023, pero el presidente Joan Laporta echó atrás las negociaciones.

Xavi y las palabras que comenzaron con la polémica

Xavi, en su entrevista del pasado domingo 8 de marzo con La Vanguardia, detalló cómo se dio el proceso de contacto con Lionel Messi. “Leo estaba fichado. En enero del 2023, después de quedar campeón del mundo, contactamos y él me dice que tiene ilusión de volver y yo lo veo. Hablamos hasta el mes de marzo y le digo, bueno, cuando tú me des el Ok se lo digo al presidente porque yo lo veo futbolísticamente. El presidente empezó a negociar el contrato con el padre de Leo y teníamos la luz verde de LaLiga, pero es el presidente el que lo tira todo para atrás”, relató Xavi.

El técnico del Barcelona añadió: “Mi interés es contar la verdad y Leo no viene al Barça porque el presidente no quiere, no por LaLiga ni porque Jorge Messi pidiera más dinero. Eso es mentira, es el presidente con su gente quienes le dicen que no, que no se lo puede permitir, que él tiene todo el poder y que Messi le va a gestionar mal ese poder”. Estas declaraciones abrieron una nueva brecha entre el entrenador y el presidente Laporta, ya que Xavi acusa al máximo dirigente del club de frenar el regreso de Messi.

Desmentido de Tebas

La respuesta de Javier Tebas, presidente de LaLiga, no se hizo esperar. Horas después de las declaraciones de Xavi, Tebas desmintió tajantemente la versión del entrenador del Barça. En una entrevista en TVE, afirmó: “No es verdad. LaLiga no autorizó absolutamente nada ni tenía el ok.” Con este desmentido, Tebas refuerza la postura de Laporta y deja en evidencia las tensiones internas dentro del club y con las autoridades de LaLiga.

La disputa sobre el frustrado regreso de Messi al Barcelona en el marco de las elecciones en el Barcelona continúa siendo un tema candente, con Xavi y Alemany defendiendo su versión, mientras que Laporta y Tebas intentan desacreditarla. La situación sigue siendo un punto de fricción entre las partes involucradas, mientras el futuro de la presidencia culé sigue en el aire.

