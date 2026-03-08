Jhon Lucumí es agua en el desierto del Bologna

El colombiano fue titular y el mejor defensor calificado del Bologna en la inesperada derrota ante Hellas Verona.

Jhon Lucumí durante un encuentro con el Bolonia. | Reuters

Bologna sigue en la firme lucha de arañar puestos de clasificación a los campeonatos europeos en la Serie A. Sin embargo, en esta jornada número 28 sufrió un traspié con el que muchos no contaban. El equipo de Jhon Lucumí cayó, en condición de local, por dos goles a uno ante Hellas Verona.

Los dirigidos por Vincenzo Italiano se vieron muy sorprendidos por el Hellas Verona. Pese a que en el primer tiempo no se sacaron ventajas, el equipo visitante se mostró bastante sólido y a pesar de que no tenía la posesión, realmente no sufría el partido. Por su parte, Bologna fue un mar de dudas en los primeros 45 minutos.

Las emociones llegaron muy rápido en la segunda mitad. Al minuto 49 Jonathan Rowe puso en ventaja a los locales. Pero nada más cuatro minutos después vino la ráfaga del visitante. Martin Frese empató el encuentro al minuto 53 y cuatro minutos más tarde Kieron Bowie puso el dos a uno final para el equipo de Paolo Sammarco.

Así le fue a Jhon Lucumí ante Hellas Verona

Jhon Lucumí fue titular y disputó la totalidad del partido entre Bologna y Hellas Verona por la fecha 28 de la Serie A. El colombiano fue el defensa mejor calificado de su equipo y el segundo mejor del partido. Para nadie es un secreteo que el ‘cafetero’ es el verdadero líder de la zona defensiva del Bologna.

59 de 63 pases acertados, cinco pases en el último tercio, ocho de 11 pases largos completados, cuatro despejes, cinco intercepciones y cinco recuperaciones, fueron los números del defensor central colombiano ante Hellas Verona. Datos y estadísticas que siguen siendo fiel reflejo de un buen rendimiento individual.

Con 27 años, Jhon Lucumí es casi una pieza fija de Néstor Lorenzo para la Copa Mundial de la FIFA 2026 con la Selección Colombia. Esta temporada, el zaguero ya acumula 24 partidos en todas las competiciones del fútbol de Italia y siete presencias en la UEFA Europa League.

