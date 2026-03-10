16 minutos de terror y una sustitución polémica: la noche de Antonin Kinsky

Dos errores, tres goles y una sustitución inmediata que desató la polémica en Tottenham.

El Tottenham vivió una auténtica pesadilla en el inicio del partido ante el Atlético de Madrid por la ida de los octavos de final de la Champions League 2026. La apuesta del entrenador Igor Tudor de colocar como titular al joven Antonin Kinsky terminó convirtiéndose en una decisión muy cuestionada tras apenas unos minutos de juego en el Estadio Metropolitano.

El guardameta checo, que hacía su debut europeo con los Spurs, protagonizó un inicio para el olvido. A los seis minutos, un error en la salida desde el fondo permitió que el Atlético golpeara primero. Kinsky perdió el equilibrio mientras intentaba jugar el balón y dejó la pelota servida para Ademola Lookman, quien rápidamente asistió a Julián Álvarez. El argentino encontró a Marcos Llorente, que definió con tranquilidad para abrir el marcador y desatar la euforia en las gradas.

La situación empeoró rápidamente para el Tottenham. Antoine Griezmann amplió la ventaja del conjunto dirigido por Diego Simeone al aprovechar un error de Micky Van de Ven y el equipo inglés ya se encontraba contra las cuerdas cuando llegó el segundo error grave del arquero checo. En el minuto 15, Kinsky recibió un pase atrás, pero falló completamente su despeje y dejó el balón servido para Julián Álvarez, que anotó a puerta vacía.

Ese tercer gol terminó por sellar una de las secuencias más caóticas del Tottenham en la competición. En apenas 16 minutos, los Spurs ya estaban perdiendo 3-0 y el técnico Igor Tudor tomó una decisión inmediata: sustituir a Kinsky y enviar al campo a Guglielmo Vicario para intentar contener el daño. La noche quedó marcada por la polémica decisión inicial y posterior del entrenador croata.

¿Por qué no fue titular Guglielmo Vicario?

La decisión de Igor Tudor de dejar en el banquillo a Guglielmo Vicario respondió a la mala racha que atravesaba el Tottenham en las últimas semanas. El arquero italiano había sido titular en los tres partidos previos bajo el mando del técnico croata, pero en todos ellos el equipo terminó derrotado (ante Arsenal, Fulham y Crystal Palace) y recibió nueve goles. Buscando cambiar la dinámica, Tudor apostó por Antonin Kinsky como titular en Madrid, aunque la apuesta terminó saliendo muy mal tras los errores del joven portero en el arranque del partido.

¿Quién es Antonin Kinsky?

Antonin Kinsky es un arquero checo nacido el 13 de marzo de 2003 en Praga y considerado uno de los porteros jóvenes más prometedores de su país. Formado en las divisiones inferiores de FC Tempo Prague, Bohemians 1905 y FK Dukla Prague, debutó profesionalmente con este último club en 2020 antes de dar el salto al fútbol de mayor nivel en Europa.

Su crecimiento continuó tras fichar por Slavia Praga en 2021, donde fue sumando experiencia tanto en el club como durante distintas cesiones en el fútbol checo. Sus buenas actuaciones lo llevaron a consolidarse como guardameta titular y a despertar el interés de clubes de ligas más competitivas. En enero de 2025, Tottenham Hotspur apostó por su proyección y lo fichó por 16.5 millones de euros con un contrato a largo plazo. Kinsky también ha formado parte de las selecciones juveniles de República Checa y llegó a ser convocado por primera vez a la selección absoluta tras su destacado desarrollo.

