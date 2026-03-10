Álvaro Fidalgo y la Europa League, una nueva prueba con el Betis rumbo al Mundial 2026

El centrocampista mexicano se prepara para debutar en la UEFA Europa League y ganar su lugar en la selección mexicana

Álvaro Fidalgo, listo para debutar en la Europa League | CRISTINA QUICLER / AFP

Álvaro Fidalgo está a las puertas de una nueva prueba en su carrera, con el Real Betis enfrentando al Panathinaikos este jueves 12 de marzo en el partido de ida de los octavos de final de la UEFA Europa League 2025-26. El mediocampista, de 28 años de edad y quien llegó al conjunto verdiblanco el pasado mes de febrero, afronta el desafío con el objetivo de llevar a su equipo a lo más alto de la competencia y de paso afianzar su convocatoria con la selección mexicana de fútbol rumbo al Mundial 2026.

El nombre de Fidalgo es parte de la convocatoria del técnico chileno, Manuel Pellegrini, tras la lesión de Giovani Lo Celso, quien no fue inscrito para esta fase del torneo. El ‘Maguito’ podría debutar en la competición continental con el número 15, luego de haberse ganado un puesto en el once titular, sumando ya seis apariciones en total con el equipo. El exAmérica ha mostrado un buen nivel en su corta estancia en el Betis, con cinco titularidades consecutivas y un gol anotado.

En cuanto al panorama grupal, el equipo verdiblanco llegó a los octavos de final de forma directa tras finalizar cuarto en la fase de liga. Ahora se enfrenta al Panathinaikos, quien llegó a esta instancia después de eliminar al Viktoria Plzen en los Playoffs.

Fidalgo, quien el pasado 2 de febrero se convirtió en elegible para el Tricolor, es uno de los jugadores en el radar de la selección mexicana. En las últimas horas, Claro Sports pudo confirmar que el mediocampista ha sido “preconvocado” para los amistosos de México contra Portugal y Bélgica, abriendo la puerta para su participación en la Copa del Mundo.

Por lo pronto, el tricampeón en la Liga MX se encuentra enfocado en su presente con el Betis. La próxima prueba serán los octavos de final de la Europa League, un torneo en el que disputará sus primeros minutos y en donde quiere levantar la mano como pieza clave rumbo a la Copa del Mundo.

En caso de superar la primera prueba, los dirigidos por Pellegrini se citarían con el vencedor de la serie entre Ferencváros y Braga. Para semifinales, el rival será el sobreviviente de las llaves Genk vs Friburgo y Celta vs Lyon.

Horario y dónde ver Panathinaikos vs Betis en los octavos de la Europa League 2026 TV y streaming

El partido entre Panathinaikos y Betis, correspondiente a la ida de los octavos de final de la UEFA Europa League, se podrá seguir en vivo y en directo a través de la señal de Claro Sports en México y los siguientes países: Panamá, Costa Rica, Nicaragua, Honduras, El Salvador, Guatemala, Belice, República Dominicana, Aruba, Bonaire, Curaçao, Guadalupe, Martinica, San Bartolomé, Saba, San Eustaquio, San Martín y San Pedro y Miquelón.

Panathinaikos vs Real Betis | Jueves 12 de marzo | 11:45 horas | En vivo por Claro Sports

