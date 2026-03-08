AC Milan vs Inter Milan en vivo la Serie A 2026: resultado y goles de la jornada 28

¡¡¡BUENAS TARDES!!!

Bienvenidos sean todas y todos a la fiesta del fútbol, en esta ocasión con el Derby della Madonnina entre Milan e Inter desde el Estadio San Siro, en partido correspondiente a la jornada 28 de la Serie A. Este duelo podría ser el escenario para el posible regreso de Santiago Gimenez, tras una larga ausencia por lesión. Inter es el líder del fútbol italiano con 67 puntos, mientras que Milan es el sublíder con 57, por lo que un triunfo de los locales los ayudaría a recortar un poco la distancia en esta aleja rivalidad. Así que no te despegues de este minuto a minuto de Claro Sports que promete ser sensacional.