AC Milan vs Inter Milan en vivo la Serie A 2026: resultado y goles de la jornada 28
No te pierdas todas las acciones del Derby della Madonnina desde la cancha del Estadio San Siro
¿Dónde ver el AC Milan vs Inter Milan en vivo? Canales de TV y streaming online
Este encuentro, que se disputará este domingo 8 de marzo en el estadio San Siro, lo podrás disfrutar a través de la señal de ESPN y Disney+ Premium, mientras que en Claro Sports tenemos nuestro tradicional minuto a minuto y toda la cobertura, de esta nueva edición del Derby della Madonnina.
Alineaciones del AC Milan vs Inter Milan para la jornada 28, al momento
Todo está listo para el duelo entre Milan e Inter, ambos decididos a llevarse los tres puntos a casa:
Milan: Maignan; Pavlovic, De Winter, Tomori, Bartesaghi; Rabiot, Modric, Fofana; Saelemaekers, Leao y Pulisic.
Inter: Sommer; Akanji, De Vrij, Augusto, Henrique; Barella, Zielinski, Mjitaryán, Dimarco; Thuram y Bonny.
¿A qué hora inicia el AC Milan vs Inter Milan hoy 8 de marzo de 2026?
El clásico entre AC Milan e Inter promete estar lleno de grandes emociones y escuchará su silbatazo inicial en punto de las 13:45 horas de la Ciudad de México.
¡¡¡BUENAS TARDES!!!
Bienvenidos sean todas y todos a la fiesta del fútbol, en esta ocasión con el Derby della Madonnina entre Milan e Inter desde el Estadio San Siro, en partido correspondiente a la jornada 28 de la Serie A. Este duelo podría ser el escenario para el posible regreso de Santiago Gimenez, tras una larga ausencia por lesión. Inter es el líder del fútbol italiano con 67 puntos, mientras que Milan es el sublíder con 57, por lo que un triunfo de los locales los ayudaría a recortar un poco la distancia en esta aleja rivalidad. Así que no te despegues de este minuto a minuto de Claro Sports que promete ser sensacional.