Philadelphia vs América: Jardine apuesta por Pato Salas ante las bajas por lesión

Con la lamentable lesión de Víctor Dávila, quien se perderá lo que resta de la temporada, el joven canterano Patricio ‘Pato’ Salas se perfila como titular en la línea ofensiva

El Club América ya se encuentra en Pensilvania para disputar el partido de ida de los Octavos de Final de la Concacaf Champions Cup contra el Philadelphia Union. Después de una semana llena de contrastes, las Águilas llegan con el objetivo de dar el primer paso hacia la siguiente ronda, en un escenario históricamente favorable para ellos, pero que hoy presenta retos importantes en la conformación del once inicial debido a las ausencias y los cambios en la plantilla.

Impulso tras la victoria ante Querétaro

El conjunto dirigido por André Jardine llega al compromiso internacional con la moral elevada tras el triunfo 2-1 ante Querétaro en la Liga MX el pasado fin de semana. Esa victoria fue clave para romper una racha negativa de resultados y, sobre todo, para dar con soluciones ante las numerosas bajas que han afectado al equipo en los últimos días. El resultado no solo revitalizó la confianza del equipo, sino que también sirvió para recuperar el rumbo en el torneo local, lo que refuerza las aspiraciones del América en su objetivo continental.

Modificaciones en el ataque: El reto de Patricio Salas

La ofensiva del América ha tenido que ajustarse por las circunstancias. Con la lamentable lesión de Víctor Dávila, quien se perderá lo que resta de la temporada, el joven canterano Patricio ‘Pato’ Salas se perfila como titular en la línea ofensiva. Salas, quien se destacó al anotar el gol del triunfo ante Querétaro, ha ganado la confianza del cuerpo técnico y será el encargado de liderar el ataque azulcrema en este primer duelo de octavos de final. El entrenador Jardine confía en la capacidad del joven delantero para cumplir con el rol de referencia en un partido clave para el futuro del equipo en el torneo internacional.

El caso de Henry Martín: La esperanza de su regreso

Aunque el capitán Henry Martín viajó con el equipo, André Jardine confirmó en conferencia de prensa que el delantero aún no está en condiciones de jugar este martes. El goleador mexicano continúa en proceso de recuperación y se espera que su regreso a las canchas se dé el próximo fin de semana, cuando el América reciba a Mazatlán en la Liga MX. La ausencia de Martín es un golpe para la ofensiva, pero la confianza en Salas se ha fortalecido con el rendimiento mostrado en los últimos partidos.

Alineación probable (4-2-3-1)

Ante las ausencias y la relevancia de conseguir un buen resultado como visitante en este enfrentamiento de eliminación directa, la alineación probable de las Águilas para el partido en el Subaru Park de Filadelfia sería la siguiente:

Portero: Luis Ángel Malagón

Luis Ángel Malagón Defensores: Kevin Álvarez, Israel Reyes, Sebastián Cáceres, Cristian Borja

Kevin Álvarez, Israel Reyes, Sebastián Cáceres, Cristian Borja Mediocampistas: Rodrigo Dourado, Erick “Chiquito” Sánchez

Rodrigo Dourado, Erick “Chiquito” Sánchez Volantes/Enganche: Alejandro Zendejas, Raphael Veiga, Brian Rodríguez

Alejandro Zendejas, Raphael Veiga, Brian Rodríguez Delantero: Patricio Salas

Situación en la portería: Luis Ángel Malagón toma la titularidad

Con las recientes rotaciones en la portería, donde Rodolfo Cota tuvo acción en la liga, Luis Ángel Malagón retomará la titularidad en este duelo crucial para las aspiraciones del América en la Concacaf Champions Cup. Jardine ya ha anticipado que Cota volverá al arco en el próximo partido contra Mazatlán, manteniendo su plan de dar ritmo a ambos guardametas, algo esencial para tener frescura y competencia interna en la portería.

Historial favorable para América contra Philadelphia Union

El historial reciente entre América y Philadelphia Union favorece claramente al equipo mexicano. La última vez que se enfrentaron en este certamen fue en las semifinales de 2021, donde las Águilas se impusieron de manera contundente con un marcador global de 4-0 (2-0 en la ida y 2-0 en la vuelta). Este resultado dejó claro el dominio del América en la llave, pero Philadelphia Union buscará aprovechar su condición de local para cambiar la narrativa en este nuevo cruce. Por su parte, América intentará imponer nuevamente su jerarquía en la región y dar un golpe de autoridad en su camino hacia el título de la Concachampions.

Te puede interesar: