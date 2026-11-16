Rosalia y Raye encabezan las nominaciones de los Premios Grammy 2027: lista de nominados, fecha y dónde ver la ceremonia
La cantante española recientemente brilló en los Latin Grammy el pasado jueves 12 de noviembre con cinco premios
Los Premios Grammy 2027 ya tienen a sus principales protagonistas: Raye y Rosalía encabezan las nominaciones de la edición 69, cuya lista fue revelada este lunes 16 de noviembre por la Academia de la Grabación. La cantante británica consiguió 11 candidaturas, mientras que la intérprete española obtuvo nueve nominaciones artísticas, cifra que llega a 11 para su álbum LUX si se consideran dos apartados técnicos. Ambas competirán por algunos de los reconocimientos más importantes de la industria musical.
Taylor Swift, Bruno Mars, Olivia Rodrigo y Olivia Dean también aparecen entre los artistas que buscarán conquistar los Grammy 2027, en una edición que reunirá propuestas de pop, rock, rap, música alternativa y ritmos latinos. Entre las categorías más esperadas destacan Álbum del Año, Canción del Año, Grabación del Año y Mejor Artista Nuevo, cuyos resultados se conocerán durante la ceremonia de premiación.
La competencia también tendrá presencia mexicana y latinoamericana, con artistas como Carín León, Peso Pluma, Grupo Frontera, Carlos Rivera, Mon Laferte, Karol G y Rauw Alejandro entre los nominados. Además, la Academia incorporó cinco categorías a la premiación, incluida Mejor Canción Latina, lo que amplía los reconocimientos para distintas expresiones musicales.
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¿Quiénes son los nominados a los Premio Grammy 2027? Lista completa
Raye lidera las nominaciones con 11 candidaturas, seguida por Rosalía con nueve, mientras que Ella Langley, Miranda Lambert, Olivia Rodrigo y Phoebe Bridgers acumulan siete cada una. Por su parte, Bruno Mars, Olivia Dean y Leon Thomas obtuvieron seis nominaciones. La disputa por Álbum del Año incluye los trabajos This Music May Contain Hope, LUX (Complete Works) y The Life of a Showgirl, entre otros lanzamientos.
La cantante española arrasó en los Premios Latin Grammy del pasado jueves 12 de noviembre, luego de conseguir cinco galardones, algo que buscará repetir el próximo mes de febrero. Con lo que igualaría a lo hecho por Bad Bunny a inicios de este año.
Álbum del Año
- Lost Weekend — Phoebe Bridgers
- The Art of Loving — Olivia Dean
- Dandelion — Ella Langley
- The Romantic — Bruno Mars
- This Music May Contain Hope — Raye
- You Seem Pretty Sad for a Girl So in Love — Olivia Rodrigo
- LUX (Complete Works) — Rosalía
- The Life of a Showgirl — Taylor Swift
Canción del Año
- Berghain — Rosalía, Björk y Yves Tumor
- Choosin’ Texas — Ella Langley
- The Cure — Olivia Rodrigo
- Hate That I Made You Love Me — Ariana Grande
- I Knew It, I Knew You — Taylor Swift
- Man I Need — Olivia Dean
- Risk It All — Bruno Mars
- Where Is My Husband! — Raye
Grabación del Año
- Man I Need — Olivia Dean
- Choosin’ Texas — Ella Langley
- I Just Might — Bruno Mars
- Where Is My Husband! — Raye
- The Cure — Olivia Rodrigo
- Berghain — Rosalía, Björk y Yves Tumor
- The Fate of Ophelia — Taylor Swift
- Dracula — Tame Impala y Jennie
Mejor Artista Nuevo
- Angine de Poitrine
- Geese
- Ella Langley
- Slayyyter
- Sienna Spiro
- Don Toliver
- Remi Wolf
- The Womack Sisters
Mejor álbum vocal de pop
- The Art of Loving – Olivia Dean.
- Petal – Ariana Grande.
- The Romantic – Bruno Mars.
- This Music May Contain Hope – Raye.
- You seem pretty sad for a girl so in love – Olivia Rodrigo.
Mejor interpretación de pop individual
- Man I Need – Olivia Dean.
- Risk It All – Bruno Mars.
- Where is my husband! – Raye.
- The cure – Olivia Rodrigo.
- Sauvignon Blanc – Rosalía.
Mejor interpretación de pop en dúo o grupo
- Runaway – Lady Gaga y Doechii.
- Bring Your Love – Madonna y Sabrina Carpenter.
- Click Clack Symphony – Raye con Hans Zimmer.
- The Life of a Showgirl – Taylor Swift y Sabrina Carpenter.
- Dracula – Tame Impala con Jennie.
Mejor álbum de música urbana
- Cosa Nuestra: Capítulo 0 – Rauw Alejandro.
- Omerta – J Balvin y Ryan Castro.
- Hopi Sendé – Ryan Castro.
- Omakase – Álvaro Díaz.
- El green print: La Saga (Disc 1) — FEID VS FERXXO’ – Feid.
- Do Not Disturb: Late Checkout – Young Miko.
Mejor grabación de dance pop
- Blue Moon – Zara Larsson.
- Danceteria – Madonna.
- Life Boat – Raye.
- Dance… – Slayyyter.
- Too Easy – Tinashe.
Mejor álbum vocal de pop tradicional
- A Couple Minutes – Olivia Dean.
- For Good – Cynthia Erivo y Ariana Grande.
- Madwoman – Laufey.
- I Hate The Way I Look Today – Raye.
- All that’s left – Nicole Zuraitis con Gilad Hekselman.
Mejor álbum de pop latino
- No me arrepiento de sentir tanto – Karol G.
- Femme Fatale – Mon Laferte.
- Muda – Carín León.
- ¿Dónde Es El After? – Rawayana.
- Bendito Verano – Elena Rose.
Mejor álbum de rock
- Vol.II – Angine de Poitrine.
- Your Favorite Toy – Foo Fighters.
- The Wow! Signal – Muse.
- Foreign Tongues – The Rolling Stones.
- Frozen Charlotte – Jack White.
Mejor álbum de rap
- Dillagence II – Busta Rhymes (& J Dilla).
- Am I the drama? – Cardi B.
- God Gotta Afro & Gold Hoops – Rapsody.
- Octane – Don Toliver.
- everything is a lot. – Wale.
- Bully – Deluxe – Kanye West (Ye).
Mejor álbum de música mexicana
- Lo que me falta por llorar – Grupo Frontera.
- Aunque Me Duela – Lupita Infante.
- La Madrina – Mari Nobre.
- Dinastía (Deluxe) – Peso Pluma y Tito Double P.
- ¡Vida México! – Carlos Rivera.
Mejor álbum de jazz latino
- Filin – Melissa Aldana.
- Ao Vivo (Live) – Eliane Elias.
- Monk Con Clave – Carlos Henriquez con Gonzalo Rubalcaba, Pedrito Martinez, Anthony Almonte, Osmany Paredes, Jeremy Bosch y Robert Rodriguez.
- Gonzalo Plays Pino – Gonzalo Rubalcaba.
- El Arte Del Bolero Vol. 3 – Miguel Zenón y Luis Perdomo.
Mejor álbum de rock latino o alternativo
- Free Spirits – CA7RIEL y Paco Amoroso.
- Taracá – Jorge Drexler.
- La Vida Era Más Corta’ – Milo J.
- JuanesTeban – Juanes.
- Shine – Fito Páez.
Mejor álbum de música latina tropical
- País Portátil – Rubén Blades, Roberto Delgado y Orquesta.
- El Alma en Clave – Luis Enrique.
- Antes Que El Tiempo Se Vaya – Fonseca.
- Más Que Palabras – Grupo Niche.
- El Último Disco Vol. 1 – Carlos Vives.
Mejor interpretación de música global
- Varuvaaiy – Devan Ekambaram con Susha.
- Una Flor En Cada Estrella – KerreKe, Mireya y Alex E. Chávez.
- Bando [Orchestral] – Angélique Kidjo con Pharrell Williams y Quavo.
- Porcelana – Rosalía y Dougie F.
- Dai Dai – Shakira y Burna Boy.
Mejor video musical
- Lost Boys – Phoebe Bridgers.
- Storm – Gener8ion y Yung Lean.
- Hate that i made you love me – Ariana Grande.
- Click Clack Symphony – Raye con Hans Zimmer.
- Berghain – Rosalía con Björk y Yves Tumor.
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Mejor álbum de teatro musical
- Chess the Musical.
- The Lost Boys.
- Ragtime.
- Schmigadoon!.
- Two Strangers (Carry A Cake Across New York)’.
Mejor portada de disco
- God Gotta Afro & Gold Hoops – Patso Dimitrov y Darin Gilliam, directores artísticos (Rapsody).
- Sad And Beautiful World – Lauren N. Bailey, Trevor Hernandez y Elizabeth De La Piedra, directores artísticos (Mavis Staples).
- This Mirror Weighs a Ton – Nick Steinhardt y Addie Wagenknecht, directores artísticos (Interpol).
- West End Girl – Leith Clark y Nieves González, directoras artísticas (Lily Allen).
- What happened to the streets? – Tina Ibañez, directora artística (21 Savage).
Mejor productor del año de música no clásica
- Tony Berg.
- Dernst «D’Mile» Emile II.
- Noah Goldstein.
- Miranda Lambert.
- Mike Sabath.
Mejor interpretación de música alternativa
- Fabienk – Angine de Poitrine
- Mátame – Phoebe Bridgers
- Au Pays du Cocaína – Geese
- Reliquia – Rosalia
- El mundo del espectáculo – Hayley Williams
Mejor álbum de música alternativa
- I Must Be Dreaming – Alabama Shakes
- Lost Weekend – Phoebe Bridgers
- Music, Fashion Film – Charli xcx
- Getting Killed – Geese
- The Mountain – Gorillaz
- Lux (Complete Works) – Rosalía
Mejor interpretación de orquesta
- An American Dream? – Barbara Hannigan, directora (Orquesta Sinfónica de Gotemburgo)
- Clyne: Color Field – Marin Alsop, directora (Orquesta Sinfónica de Baltimore)
- Cuong: Orbital – David Alan Miller, director (Orquesta Sinfónica de Albany)
- John Williams and ‘The President’s Own,’ Vol. 3 – John Williams, director (Banda de los Marines de los Estados Unidos)
- Pájaros Mágicos – Gustavo Dudamel, director (Filarmónica de Los Ángeles)
Mejor interpretación coral
- Hearne: Farming – Donald Nally, director (The Crossing)
- Here I Am – Eric Holtan, director (Susanna Phillips; True Concord Orchestra; True Concord Voices y Tucson Girls Chorus)
- Hopkins: My Fatherland – Gustavo Dudamel, director (Gregorio Nieto; Philharmonia Orchestra; The Bach Choir y Boy Choristers of Winchester Cathedral)
- Talbot: Piedra de sol (Sunstone) – Craig Hella Johnson, director (Conspirare)
- Yee: Trans Requiem – Melissa Attebury, directora (Katherine Goforth, Breanna Sinclairé y Andrew Yee; Novus NY; Trinity Choir y Trinity Youth Chorus)
Mejor álbum de conjunto de jazz de gran formato
- Paco de Lucía, Music for Big Band (Live)’ – Alex Conde
- In the Brass Palace’ – Kurt Elling & WDR Big Band
- Jim McNeely Expeditions’ – Frankfurt Radio Big Band & Jim McNeely
- 25 Years of Phatness’ – Gordon Goodwin’s Big Phat Band
- Oracles’ – Helen Sung Big Band & Helen Sung.
La representación latina tendrá presencia en varias categorías, con Muda, de Carín León; Femme Fatale, de Mon Laferte; y No Me Arrepiento de Sentir Tanto, de Karol G, en Mejor Álbum Pop Latino. En Mejor Álbum de Música Mexicana competirán Grupo Frontera, Lupita Infante, Mari Nobre, Peso Pluma junto a Tito Double P y Carlos Rivera. Rosalía también aparece en Mejor Canción Latina por La Perla, junto a Yahritza y Su Esencia, además de figurar en categorías de pop y música alternativa.
¿Cuándo son y dónde ver en vivo los Premio Grammy 2027?
La ceremonia de los Premios Grammy 2027 se celebrará el domingo 7 de febrero de 2027 en el Crypto.com Arena de Los Ángeles, California, recinto que recibirá a los artistas, productores y compositores nominados. La transmisión principal comenzará a las 18:00 horas, tiempo del centro de México, por lo que los seguidores podrán conocer a los ganadores de las principales categorías durante la noche.
La transmisión de la edición 69 de los Grammy se espera que se lleve a cabo a través de TNT, como ha sido en los últimos años. Sin embargo, también se podrá ver a través de su plataforma de streaming, HBO Max.
La Academia de la Grabación reconocerá trabajos publicados entre el 31 de agosto de 2025 y el 28 de agosto de 2026, mientras que la votación definitiva para elegir a los ganadores se realizará del 10 de diciembre de 2026 al 7 de enero de 2027. Con 100 categorías en competencia, los Grammy 2027 definirán a los nuevos ganadores de la industria musical, en una edición que tiene a Raye y Rosalía entre sus principales aspirantes.