México vuelve a Monterrey: 34 partidos, cinco derrotas y una eliminación mundialista

El Tri regresa a Nuevo León ante Jamaica con un historial de 34 partidos, 24 victorias, cinco empates y cinco derrotas. El Gigante de Acero recibirá por primera vez al Tricolor

La Selección Mexicana regresará a Nuevo León con la obligación de remontar ante Jamaica y un historial que juega a su favor. El Tricolor disputará el martes 17 de noviembre de 2026 su partido número 35 en territorio regiomontano, cuando reciba a los caribeños en el Gigante de Acero, en la vuelta de los cuartos de final de la Concacaf Nations League, después de caer 3-2 en Kingston.

A lo largo de 64 años, México ha disputado 34 encuentros en Nuevo León, con un balance de 24 victorias, cinco empates y cinco derrotas. De esos compromisos, 25 se celebraron en el Estadio Universitario, casa de Tigres, mientras que los nueve restantes tuvieron como escenario el desaparecido Estadio Tecnológico, antigua sede de Monterrey.

El registro histórico contempla seis partidos de competición oficial y 28 encuentros de preparación, entre los que aparecen enfrentamientos contra selecciones nacionales, clubes extranjeros y equipos mexicanos.

Estadio Partidos Victorias Empates Derrotas Universitario 25 16 5 4 Tecnológico 9 8 0 1 Total 34 24 5 5

¿Cómo le ha ido a México en los partidos oficiales disputados en Monterrey?

La historia de la Selección Mexicana en Nuevo León comenzó el 15 de abril de 1962, cuando el Tricolor derrotó 4-1 a Rayados en el Estadio Tecnológico. Sin embargo, tuvieron que pasar 15 años para que la entidad recibiera sus primeros compromisos de eliminatoria mundialista, durante el proceso rumbo a Argentina 1978.

El 15 de octubre de 1977, México goleó 8-1 a Surinam en el Estadio Universitario, uno de sus resultados más amplios en territorio regiomontano. Una semana después, el 22 de octubre, volvió al mismo escenario para vencer 3-1 a Canadá. Ambos triunfos formaron parte del Premundial de Concacaf que terminó con la clasificación mexicana a la Copa del Mundo.

El episodio más recordado llegó el 21 de junio de 1986, cuando México enfrentó a Alemania Federal en los cuartos de final del Mundial. El encuentro terminó sin goles después de 120 minutos, pero los europeos se impusieron 4-1 en la tanda de penales. La eliminación quedó registrada estadísticamente como empate, aunque significó el final del camino del equipo dirigido por Bora Milutinovic.

El Tricolor mantuvo su efectividad en las eliminatorias con tres victorias más en Nuevo León. El 17 de noviembre de 2004 goleó 8-0 a San Cristóbal y Nieves en el Estadio Tecnológico; el 8 de junio de 2005 superó 2-0 a Trinidad y Tobago en el Universitario, mientras que el 21 de junio de 2008 derrotó 7-0 a Belice en ese mismo inmueble.

De esta manera, México presume cinco victorias en cinco partidos de eliminatoria mundialista disputados en territorio regiomontano. El único compromiso oficial que no terminó con triunfo fue el empate ante Alemania Federal en 1986. La eliminatoria contra Jamaica representará su séptima aparición en una competición oficial dentro del estado.

Partidos oficiales de México en Nuevo León

Fecha Rival Resultado Competición Estadio 15/10/1977 Surinam 8-1 Eliminatoria Mundial 1978 Universitario 22/10/1977 Canadá 3-1 Eliminatoria Mundial 1978 Universitario 21/06/1986 Alemania Federal 0-0 (1-4 pen.) Cuartos de final Mundial 1986 Universitario 17/11/2004 San Cristóbal y Nieves 8-0 Eliminatoria Mundial 2006 Tecnológico 08/06/2005 Trinidad y Tobago 2-0 Eliminatoria Mundial 2006 Universitario 21/06/2008 Belice 7-0 Eliminatoria Mundial 2010 Universitario

¿Cuáles han sido las cinco derrotas de México en Nuevo León?

A pesar de su balance favorable, la Selección Mexicana también ha sufrido cinco derrotas en sus visitas a Nuevo León. La primera ocurrió el 1 de julio de 1967, cuando perdió 2-1 contra el Club Nuevo León, conocido como los Jabatos. En 1973 acumuló otros dos descalabros en el Estadio Universitario: 1-2 frente a Polonia, el 8 de agosto, y 2-3 contra Monterrey, el día 28.

La cuarta derrota llegó el 8 de febrero de 1977, cuando Yugoslavia venció 1-0 a México en el Estadio Universitario. El quinto y último tropiezo dentro del registro se produjo el 15 de noviembre de 1995, cuando otra representación yugoslava se impuso 4-1 en el Estadio Tecnológico. Desde entonces, el Tricolor no ha vuelto a perder en una presentación en territorio regiomontano.

Las cinco derrotas de México en Monterrey

Fecha Rival Resultado Estadio 01/07/1967 Club Nuevo León (Jabatos) 1-2 Universitario 08/08/1973 Polonia 1-2 Universitario 28/08/1973 Monterrey 2-3 Universitario 08/02/1977 Yugoslavia 0-1 Universitario 15/11/1995 Yugoslavia 1-4 Tecnológico

El historial también incluye encuentros de preparación que forman parte de distintas etapas del fútbol mexicano. En febrero de 1979, México derrotó 1-0 a un representativo preolímpico de la Unión Soviética, mientras que el 3 de marzo de 1987 venció 2-0 a Tigres en el partido de despedida de Tomás Boy. En febrero de 1993 superó 2-1 a Millonarios de Colombia y 2-0 a Rumania, ambos en el Estadio Tecnológico.

Entre los antecedentes de mayor relevancia también aparece la victoria 3-1 frente a Estados Unidos en septiembre de 1974, así como el empate 1-1 contra Argentina en 1984. A estos compromisos se sumaron encuentros ante Perú, Chile, Venezuela, Paraguay y Colombia, además de partidos de exhibición frente a clubes internacionales como Cruzeiro, Peñarol y Nacional de Uruguay.

Registro histórico de los 28 encuentros de preparación de México en Nuevo León

Fecha Rival Resultado Estadio 15/04/1962 Monterrey 4-1 Tecnológico 01/07/1967 Club Nuevo León 1-2 Universitario 08/08/1973 Polonia 1-2 Universitario 28/08/1973 Monterrey 2-3 Universitario 05/09/1974 Estados Unidos 3-1 Universitario 06/08/1975 Alemania Oriental 1-0 Universitario 08/02/1977 Yugoslavia 0-1 Universitario 01/03/1977 Cruzeiro 0-0 Universitario 24/05/1977 Perú 2-1 Universitario 27/09/1977 Estados Unidos 3-0 Universitario 06/02/1979 Unión Soviética preolímpica 1-0 Universitario 01/11/1979 Perú 1-0 Universitario 25/01/1983 Vasas de Hungría 1-0 Universitario 18/09/1984 Argentina 1-1 Universitario 20/08/1985 Monterrey 3-2 Tecnológico 03/03/1986 Nacional de Uruguay 1-0 Universitario 03/03/1987 Tigres 2-0 Universitario 18/07/1987 Peñarol 2-2 Universitario 03/02/1993 Millonarios de Colombia 2-1 Tecnológico 10/02/1993 Rumania 2-0 Tecnológico 15/11/1995 Yugoslavia 1-4 Tecnológico 14/04/1999 Ecuador 0-0 Universitario 19/01/2000 Combinado de Rumania 3-1 Tecnológico 05/07/2000 Venezuela 2-1 Tecnológico 11/04/2001 Chile 1-0 Tecnológico 25/03/2007 Paraguay 2-1 Universitario 07/09/2010 Colombia 1-0 Universitario 11/10/2018 Costa Rica 3-2 Universitario

La última presentación de la Selección Mexicana en Nuevo León ocurrió el 11 de octubre de 2018, cuando derrotó 3-2 a Costa Rica en un amistoso disputado en el Estadio Universitario. Aquel compromiso cerró una etapa de partidos en los inmuebles tradicionales de la ciudad, antes del regreso programado para noviembre de 2026.

Ahora, el Gigante de Acero recibirá por primera vez un partido de la Selección Mexicana varonil mayor, con el duelo frente a Jamaica programado para el martes 17 de noviembre a las 20:30 horas, tiempo del centro de México. El conjunto dirigido por Rafael Márquez buscará remontar el 3-2 de la ida para avanzar a las semifinales de la Concacaf Nations League 2026-27. El partido número 35 del Tricolor en Nuevo León tendrá como objetivo mantener su historial favorable y evitar una nueva eliminación internacional.