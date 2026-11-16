Chile vs Colombia cambia de estadio: ¿Cómo le ha ido a la Tricolor en el Monumental de Santiago?

El combinado cafetero jugará su cuarto partido en este recinto, donde nunca ha conocido la derrota.

Colombia derrotó a Brasil en el Monumental David Arellano | Vizzor

La Selección Colombia vuelve al Monumental David Arellano. Después de ganar 1-0 a Chile en el Pascual Guerrero, tendrá su segundo sorbo en la ventana FIFA de amistosos frente a los australes. En principio el duelo estaba pactado para jugarse en el Estadio Nacional, sede habitual de la Roja, pero el estado de la cancha no está potable para el fútbol.

La mala condición de la grama, que no logró recuperarse tras albergar eventos como los conciertos de BTS y el cierre de la Teletón, llevó a que la Asociación Nacional de Fútbol Profesional en Chile decidiera mover la sede. Así las cosas, el pitazo inicial tendrá lugar en la casa de Colo Colo, actual campeón del fútbol chileno. No se altera ni la fecha ni la hora, por lo que el duelo será el martes 17 de noviembre a las 18:00 (hora COL) y 20:00 (hora CHI).

Este recinto le trae buenos recuerdos al combinado Tricolor. Un total de tres compromisos ha disputado allí, con un saldo de dos victorias y una igualdad. De hecho jugó ante una selección distinta a los chilenos, hace once años en la celebración de la Copa América, donde Colombia dio el batacazo y superó por la mínima a Brasil.

Chile 1-3 Colombia (Eliminatorias a Brasil 2014)

Este compromiso, por la octava fecha de las Eliminatorias, fue histórico por tratarse de un punto de inflexión para la Tricolor. El 11 de septiembre de 2012, sin duda, fue uno de los cotejos más importantes en el proceso clasificatorio a Brasil bajo las órdenes de José Néstor Pékerman.

Chile inició ganando con festejo de Matías Fernández, pero la Tricolor fue demoledora en la etapa complementaria. James Rodríguez, Falcao García y Teófilo Gutiérrez sellaron una remontada inolvidable para quedarse con los tres puntos. Gary Medel y Abel Aguilar salieron expulsados ese día.

Brasil 0-1 Colombia (Copa América 2015)

Después del Mundial, quedó una dura espina en los enfrentamientos ante Brasil por cuenta de la eliminación en la llave de cuartos. Un año después de la cita orbital, los cafeteros se reencontraron con la Canarinha para tener un final feliz (17 de junio de 2015). Es más, rompieron un maleficio de 24 años sin derrotar oficialmente a los pentacampeones del mundo.

Un héroe inesperado fue Jeison Murillo. El marcador central aprovechó una serie de rebotes y tuvo su bautismo de gol con el combinado nacional. Entre peleas y roces, la Tricolor enderezó su camino en esa fase de grupos, aunque no logró el cometido de llegar a la gran final.

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Chile 0-0 Colombia (Eliminatorias a Norteamérica 2026)

El último antecedente fue el más discreto. Los dos igualaron el 12 de septiembre de 2023, apenas en la segunda fecha del certamen clasificatorio, donde Camilo Vargas fue una muralla en el arco e impidió un resultado negativo de la Tricolor. Guillermo Maripán pudo romper el cero, pero la anotación fue invalidada por fuera de lugar.

Tampoco se pudo jugar en el Estadio Nacional por las refacciones para los Juegos Panamericanos de ese año. Una relación especial guarda a diferencia del principal recinto chileno, donde la Tricolor apenas ha podido sumar dos victorias en un total de 16 compromisos.

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