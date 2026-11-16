Licencia permanente en CDMX 2026: fecha límite, costos, requisitos y dónde tramitarla

Te contamos cómo puedes hacer este trámite antes de que se acabe el año

Tramita tu licencia permanente para conducir | @LaSEMOVI

La licencia de conducir permanente en la Ciudad de México continúa entre los trámites de mayor interés para los automovilistas capitalinos, especialmente ante la cercanía del cierre de 2026. Este documento permite conducir vehículos particulares sin necesidad de realizar renovaciones periódicas, por lo que representa una alternativa para quienes buscan evitar los trámites relacionados con el vencimiento de su licencia.

Con la llegada de las últimas semanas del año, una de las principales dudas es hasta cuándo estará disponible la expedición de la licencia permanente, cuánto cuesta obtenerla y cuáles son los requisitos que deben cumplir los conductores. También es importante conocer los módulos habilitados y los días en los que podría suspenderse temporalmente la atención.

El trámite está dirigido a personas que cumplen las condiciones establecidas por la Secretaría de Movilidad (Semovi) de la CDMX. No todos los solicitantes deben presentar un examen, ya que el procedimiento distingue entre quienes cuentan con antecedentes de una licencia de conducir y quienes buscan obtener este documento por primera vez.

¿Hasta cuándo se puede tramitar la licencia de conducir permanente en CDMX?

El jueves 31 de diciembre de 2026 será la fecha límite para tramitar la licencia de conducir permanente en la Ciudad de México, de acuerdo con el plazo establecido por el Gobierno capitalino. El programa comenzó el 16 de noviembre de 2024 y originalmente terminaría en diciembre de 2025, pero la administración de Clara Brugada decidió extenderlo un año más para ampliar el número de beneficiarios.

A partir del 1 de enero de 2027, dejará de expedirse este documento bajo el programa vigente, salvo que las autoridades anuncien una nueva prórroga. Los automovilistas que no completen el trámite deberán recurrir al esquema tradicional de licencias con vigencia limitada. Sin embargo, quienes ya hayan obtenido la licencia permanente conservarán su validez, incluso después de que concluya el periodo de expedición.

¿Dónde tramitar la licencia permanente en CDMX?

La licencia permanente puede solicitarse por internet o de manera presencial en los módulos autorizados de la Secretaría de Movilidad (Semovi), así como en puntos de atención habilitados por el Gobierno capitalino. Los interesados pueden iniciar el procedimiento mediante la plataforma digital de la CDMX, realizar el pago y obtener el documento electrónico, mientras que quienes necesiten la tarjeta física deberán acudir a un módulo de expedición.

Entre las opciones disponibles se encuentran los módulos de Control Vehicular y Licencias de Semovi, módulos móviles, alcaldías, Tesorerías Express y Centros de Servicio autorizados. Algunos puntos de atención operan de lunes a domingo, de 9:00 a 21:00 horas, aunque los horarios dependen de cada sede. La Semovi también permite atención sin cita en determinados módulos, sujeta a la disponibilidad y demanda del día.

Los interesados pueden consultar los siguientes portales oficiales para comenzar el procedimiento y verificar los espacios disponibles:

Licencia permanente en CDMX: estos días se suspende temporalmente el trámite

La Secretaría de Movilidad anunció una suspensión temporal de servicios del sábado 14 al martes 17 de noviembre de 2026, debido a trabajos de reparación en el sistema eléctrico de su edificio sede, ubicado en la colonia Roma. La medida afecta diversos trámites de licencias de conducir y control vehicular en los módulos involucrados.

La atención habitual está programada para reanudarse el miércoles 18 de noviembre, una vez concluidas las reparaciones. Además, los solicitantes deben considerar que el viernes 25 de diciembre tampoco habrá atención habitual por Navidad. Estas interrupciones no modifican la fecha límite del programa, pero reducen los días disponibles para completar el procedimiento presencial.

¿Cuánto cuesta la licencia permanente en CDMX y requisitos?

El costo de la licencia de conducir permanente tipo A en la CDMX es de 1,500 pesos, cantidad que debe cubrirse mediante los canales de pago autorizados. Este documento permite conducir automóviles particulares y no sustituye las licencias A1 y A2 correspondientes a motocicletas. Para solicitarlo, los conductores deben cumplir los siguientes requisitos:

Identificación oficial vigente , como INE o pasaporte.

, como INE o pasaporte. CURP certificada .

. Comprobante de domicilio con antigüedad no mayor a tres meses.

con antigüedad no mayor a tres meses. Comprobante de pago de los 1,500 pesos correspondientes al trámite.

de los 1,500 pesos correspondientes al trámite. Aprobar el examen teórico de conocimientos viales , cuando se solicita una licencia por primera vez.

, cuando se solicita una licencia por primera vez. No contar con antecedentes por delitos relacionados con el tránsito ni sanciones que impidan obtener el documento, como las previstas por el programa Conduce sin Alcohol.

Los conductores que ya cuentan con antecedentes de una licencia tipo A de la CDMX pueden estar exentos de presentar el examen teórico, mientras que los solicitantes de primera vez deben acreditar sus conocimientos sobre las normas de tránsito y seguridad vial. Las autoridades recomiendan iniciar el procedimiento con anticipación, ya que la disponibilidad de citas y la validación de los pagos pueden retrasar la expedición del documento.