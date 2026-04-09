Carlos Ortiz apunta a la precisión en Augusta y revela su clave para competir en el Masters

El mexicano comparte su enfoque en el Augusta National, donde la estrategia y el primer tiro serán determinantes en el Masters

Carlos Ortiz. ANDREW REDINGTON / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / GETTY IMAGES VIA AFP

El Masters de Augusta 2026 ya se vive con intensidad en Georgia, donde los mejores golfistas del mundo afinan detalles antes del arranque del torneo. En medio del tradicional Par 3 Contest, una jornada más relajada y familiar, los jugadores comienzan a ajustar su estrategia en uno de los campos más exigentes del calendario. Entre los protagonistas destaca el mexicano Carlos Ortiz, quien dejó claro cuál será la clave para competir en Augusta National.

¿Qué dijo Carlos Ortiz sobre su preparación en Augusta?

El golfista mexicano compartió detalles sobre su experiencia en la previa del torneo, donde convivió y aprendió de otros jugadores en el campo. “La verdad que buenos amigos los tres y es un lujo jugar en un día como este. Todo el tiempo les pregunto de dónde jugar y cómo están en estos putts”, comentó.

Ortiz resaltó la importancia de los pequeños detalles en Augusta, especialmente en los greens, que presentan cambios y nuevas condiciones. “Dicen que está rapidísimo… te pueden decir ‘este putt cae más o cae menos’, pero igual creo que han cambiado los greens”, explicó, señalando los ajustes en hoyos como el 11, 14 y 16.

Además, destacó que, pese a la magnitud del torneo, su rutina se mantiene sin grandes cambios. “Para mí no ha cambiado nada, me junto con las mismas personas con las que estaba en el PGA Tour… el ambiente es exactamente el mismo”, añadió.

Augusta, un campo que exige estrategia total

El Augusta National vuelve a poner a prueba a los jugadores con un diseño que premia la precisión y castiga los errores desde el primer golpe. La estrategia será fundamental, especialmente en los primeros hoyos, donde se puede perder el torneo.

En este contexto, nombres como Bryson DeChambeau afinan su juego corto, mientras que otros como Ortiz priorizan la colocación desde el tee. La batalla por la chaqueta verde comenzará en un campo seco y desafiante, donde cada detalle marcará la diferencia.

Rory McIlroy y la presión de defender el título

Por su parte, Rory McIlroy llega como campeón defensor y con la presión de repetir la hazaña en Augusta. Aunque en días previos se le vio relajado, el entorno competitivo comienza a elevar la tensión.

“No puedo creerlo… poder regresar con el saco verde se siente muy bien. Es un sueño hecho realidad”, declaró el norirlandés, quien buscará un histórico back to back en el Masters.

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