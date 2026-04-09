Zague y Cuauhtémoc Blanco se reencuentran en partido de leyendas

Zague, ‘Chispa’ Suárez y otras figuras compartieron cancha con diputados en un partido amistoso en San Lázaro

Grandes leyendas del fútbol mexicano, como Luis Roberto Alves Zague, Jesús López Meneses, Jorge Gómez y César Suárez, se reunieron para compartir nuevamente la cancha en la Cámara de Diputados, en un partido amistoso

El encuentro sirvió como un espacio de convivencia entre exfutbolistas y legisladores, en el que las figuras del balompié nacional volvieron a demostrar su talento con el balón, en un ambiente relajado y lleno de nostalgia.

“Siempre es grato poder ver a excompañeros, exfutbolistas. Me da mucho gusto y, nada, feliz de estar aquí conviviendo también con otros. Está el Chispa Juárez, Meneses, excompañeros, Coco Gómez, cuyo padre, que en paz descanse, fue compañero de muchos años de mi papá en el América. Aunque la verdad no estoy para esos trotes, siempre es agradable, es divertido. Tratamos de mantener una cierta condición física para que, cuando exista este tipo de eventos, podamos participar y dar siempre una buena imagen a toda la gente que viene y nos acompaña”, comentó Zague.

El partido estaba programado para disputarse en dos tiempos de 25 minutos cada uno; sin embargo, solo se llevó a cabo un periodo debido a compromisos legislativos, ya que los diputados debían atender votaciones importantes en el Pleno. Incluso, el diputado federal Cuauhtémoc Blanco no participó en el encuentro por una lesión y por cumplir con sus actividades legislativas.

“No, no voy a jugar, estoy lastimado y me estoy cuidando para el juego del domingo. Yo me llevo muy bien con él (Zague). Fíjate que estoy agradecido con él porque cuando yo estaba chavo, tenía 18 años, nos daba consejos. Me tocó compartir la concentración con él en el mismo cuarto y siempre me decía que me preparara, que luchara, que me sacrificara. La verdad es que es un gran tipo y tenía que saludarlo”, expresó el exjugador, quien portó el número 10 en el América.

En lo deportivo, el marcador final fue de 5-4 a favor de los diputados, quienes vistieron el uniforme azul del América. El partido estuvo marcado por las risas, momentos de camaradería y algunas jugadas polémicas que incluso obligaron a la árbitra a mostrar tarjeta amarilla tras una falta sobre Zague. Por parte del equipo de exfutbolistas, los goles fueron obra de Luis Roberto Alves y del ‘Chispa’ Suárez.

El representativo femenil también tuvo participación en el evento, encabezado por las diputadas Sandra Anaya y Paola Longoria, quienes se sumaron a sus compañeros para conseguir la victoria.

Este encuentro formó parte del cierre de actividades de la Semana Nacional del Deporte, además de servir como antesala para el ambiente mundialista que se vive a unos meses de la Copa del Mundo.

“Hicimos varias semanas y estoy contentísima ahorita con este juego de leyendas con la Comisión de Deporte. Involucrar a toda la comisión en este tipo de actividades es justamente para seguir promoviendo el deporte dentro de la Cámara de Diputados. Como ustedes saben, estamos también a unos cuantos meses del Mundial”, concluyó Longoria López.

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