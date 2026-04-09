Jugando Claro | Miércoles 8 abril 2026

El mejor análisis del fútbol mexicano en la multiplataforma de Claro Sports

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Los cuartos de final de ida de la Concacaf Champions Cup 2026 llegaron a su fin este miércoles 8 de abril con duelos que mantuvieron la intensidad entre la Liga MX y la MLS. En Jugando Claro tienes el mejor análisis en vivo de los encuentros entre Tigres vs Seattle Sounders y Toluca vs LA Galaxy, partidos que dejaron emociones, goles y polémica.

El programa reúne a especialistas que desmenuzan cada detalle de la jornada, desde el rendimiento de los equipos mexicanos hasta las decisiones arbitrales que marcaron el rumbo de los partidos. La cobertura incluye el repaso de las jugadas clave, los momentos determinantes y el contexto de cada serie rumbo a la vuelta.

Tigres y Toluca enfrentaron a rivales estadounidenses en compromisos que reflejan el crecimiento competitivo entre ambas ligas, en una rivalidad que se mantiene vigente en el escenario internacional. Cada resultado deja abierta la expectativa de lo que puede suceder en los partidos de vuelta.

Disfruta del análisis completo, la polémica y los goles que hicieron vibrar a los aficionados en Jugando Claro. No te pierdas la transmisión en vivo con los mejores analistas y mantente al día con todo lo que dejó la Concachampions.

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