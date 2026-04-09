Pizarro advierte que la serie ante Seattle Sounders aún no está definida

El estratega puso el acento en el funcionamiento del equipo por encima del marcador. El técnico consideró que la mejora futbolística ya se había reflejado en el desarrollo del juego

Tigres salió fortalecido del primer capítulo ante Seattle Sounders. El conjunto de Guido Pizarro se impuso 2-0 en el Estadio Universitario en la ida de los cuartos de final de la Concachampions 2026, con goles de Ozziel Herrera y Joaquim, para tomar ventaja en la serie y acercarse a las semifinales.

Tras el encuentro, Pizarro puso el acento en el funcionamiento del equipo por encima del marcador. El técnico consideró que la mejora futbolística ya se había reflejado en el desarrollo del juego y que el resultado fue consecuencia de ello, aunque dejó claro que la serie sigue abierta. “Satisfecho, contento por el funcionamiento. Hemos mejorado lo que veníamos haciendo y por consecuencia el resultado. Somos conscientes que faltan 90 minutos; con mucha humildad tomaremos este resultado para ir allá y hacer un gran partido que amerite lograr el pase. Estoy contento con el desempeño de los jugadores más que nada”.

En esa misma línea, el entrenador de Tigres remarcó el valor de no recibir gol en casa, un aspecto que considera central en este tipo de eliminatorias internacionales. Seattle tuvo momentos para inquietar, pero los felinos evitaron que el rival encontrara premio y eso dejó conforme al cuerpo técnico. “Fue un partido donde tratamos de lograr una ventaja. Era importante el cero atrás por cómo cuenta el gol de visitante. Seguramente nos invitará la próxima semana a hacer un partido igual o mejor que el que hicimos hoy si queremos pasar. Somos conscientes de que este es el camino y debemos agarrarnos de las cosas buenas que hicimos hoy”.

Aunque Tigres ganó por dos tantos, Pizarro no escondió que su equipo pudo ampliar la diferencia. El cuadro auriazul acumuló llegadas, remates y dominio territorial en distintos pasajes del partido, por lo que el estratega volvió a insistir en que la lectura principal debe ir hacia la manera en la que su equipo interpretó el partido. “Hicimos un gran partido, tuvimos muchas situaciones de gol y pateamos muchas veces al arco. Pudimos haber hecho algún gol más, pero siempre rescato el funcionamiento. Todas esas opciones y la victoria son consecuencia del funcionamiento. Me ocupaba que jugáramos mejor, que entendiéramos mejor lo que se requería y el equipo hoy lo entendió. Iremos allá a cerrar la fase con mucha humildad”.

Uno de los momentos que pudo cambiar el ambiente del juego fue el penal fallado por Ángel Correa antes del descanso. Sin embargo, el técnico no cargó contra el delantero y prefirió destacar su esfuerzo dentro del sistema ofensivo, en una noche en la que participó en la generación de peligro. “Hizo un gran partido, generó muchas situaciones de gol. Le tocó fallar el penal, pero para nosotros es muy importante; él está muy bien y consciente de querer aportar al equipo como lo hace día a día”.

También hubo reconocimiento para Nahuel Guzmán, decisivo en una de las acciones más comprometidas del partido cuando Seattle tuvo la posibilidad de descontar. Para Pizarro, el aporte del portero va más allá de una atajada puntual y responde a un momento de madurez dentro del plantel. “Lo que hace dentro del campo es de los mejores y estoy contento de tenerlo. Está muy maduro, consciente de aportarle al equipo y lo aprovechamos. Él quiere siempre lo mejor para el club y lo aporta día a día; cuando le toca atajar así, tiene la oportunidad de ayudarnos”.

En el análisis táctico, Pizarro explicó que Tigres preparó el partido para romper un bloque defensivo compacto, algo que terminó siendo determinante para inclinar la balanza. La idea, dijo, era exigir a la última línea del rival y liberar espacios desde la salida, con una participación destacada de los hombres de ataque tanto con balón como sin él. “Sabíamos que nos íbamos a encontrar con un bloque defensivo sólido. El parado táctico que hicimos era para generar el mayor estrés en la última línea y tratar de limpiar la primera zona de presión. Los chicos lo entendieron, la gente de arriba hizo un gran trabajo ofensiva y defensivamente”.

Con la ventaja en la bolsa, Tigres ahora deberá cambiar de foco sin perder la línea de crecimiento que mostró en este compromiso. El técnico dejó claro que el reto inmediato pasa por sostener la regularidad, primero en la liga y después en la vuelta de la Concachampions. “Debemos ser conscientes de las mejoras en las facetas de juego para poder jugar mejor y lograr los resultados. Hemos jugado mucho mejor al fútbol de lo que lo veníamos haciendo. Ahora tenemos que cambiar el chip, pensar en el fin de semana en la liga e iremos a afrontar el partido para tratar de lograr una victoria con nuestra gente”. Con ese mensaje, el equipo regiomontano intenta mantener los pies en la tierra antes de viajar a Estados Unidos para buscar el pase.

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