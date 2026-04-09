CDMX apuesta por transporte público rumbo al Mundial 2026 con nuevas rutas y obras

La CDMX acelera obras, lanza nuevas rutas y prepara una tarjeta especial para garantizar movilidad eficiente durante el Mundial 2026

El Gobierno de la Ciudad de México intensifica su estrategia de movilidad rumbo al Mundial 2026, con el objetivo de que los aficionados acudan a los estadios utilizando transporte público. El reciente partido de reapertura en el Estadio Azteca, celebrado el pasado 28 de marzo, sirvió como ensayo para este plan, el cual fue calificado como una experiencia positiva al reducir la llegada de vehículos particulares.

A solo dos meses del torneo, las autoridades capitalinas destacaron la creación y renovación de casi 200 kilómetros de infraestructura. Entre los proyectos más relevantes se encuentra la nueva ruta de Metrobús denominada “quetzal quattle”, un recorrido de 29 kilómetros operado con 19 unidades eléctricas, que conectará el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México con Paseo de la Reforma, atravesando el Centro Histórico y diversos puntos turísticos.

Otro de los ejes clave será el fortalecimiento del Tren Ligero con la llamada “ruta del ajolote”, que va de Tasqueña a Xochimilco. Esta permitirá el uso de trenes acoplados para incrementar la capacidad y mejorar la operación, con una reducción estimada del 30% en los tiempos de traslado gracias a un sistema más eficiente de ascenso y descenso de pasajeros.

“Es la gran apuesta del gobierno de la ciudad a la movilidad y a la electromovilidad. Estamos elevando la calidad en la movilidad de la ciudad de manera muy fuerte. El Mundial durará un mes, pero las obras que hoy se están presentando durarán muchos años y vamos a continuar con su mantenimiento”, señaló Clara Brugada, jefa de gobierno de la Ciudad de México.

Además, se construye un nuevo biciestacionamiento en el CETRAM Huipulco, vinculado a la ciclovía Gran Tenochtitlan sobre Calzada de Tlalpan, con capacidad para 160 bicicletas y fabricado con materiales reciclados. Finalmente, el gobierno reconoció las molestias por las obras en el Metro, particularmente en la Línea 2, y aseguró que estarán concluidas en la primera quincena de mayo, justo antes del arranque del Mundial.

CDMX lanzará tarjeta de movilidad especial para el Mundial 2026

En el marco de estos preparativos, el Gobierno capitalino anunció el desarrollo de una tarjeta de movilidad integrada conmemorativa rumbo a la Copa del Mundo 2026. Este proyecto forma parte de una inversión total de 5 mil 186 millones de pesos, destinada a mejorar la conectividad y reducir los tiempos de traslado en toda la ciudad, con obras que deberán estar listas antes de mayo.

La jefa de Gobierno adelantó que esta tarjeta permitirá acceder a todos los sistemas de transporte con un solo medio de pago, manteniendo el modelo actual, pero con un diseño especial alusivo al Mundial. “Pronto vamos a tener nueva tarjeta de movilidad rumbo al Mundial”, señaló, destacando que el diseño incluirá elementos representativos de la ciudad como el Ángel de la Independencia, el Palacio de Bellas Artes y símbolos culturales.

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