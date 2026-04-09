Toluca vs LA Galaxy en vivo: resultado y quién gana la ida de cuartos en la Concachampions 2026
Sigue el encuentro de ida de los cuartos de final de la Concachampions desde el Estadio Nemesio Diez
Criterios de desempate en los cuartos de final de la Concachampions
En las eliminatorias directas de la Concachampions, el primer criterio de desempate es el gol de visitante. Esto significa que, si el marcador global termina igualado, avanzará el equipo que haya conseguido más anotaciones fuera de casa en los 90 minutos de cada encuentro. Por esta razón, en el partido de ida, el conjunto visitante suele adoptar una propuesta más agresiva, consciente de que un gol puede representar una ventaja clave en la serie.
Alineaciones del Toluca vs LA Galaxy, al momento
Estas serían las alineaciones de Toluca y LA Galaxy, hasta este momento:
Toluca: Luis Manuel García, Mauricio Isais, Everardo del Villar, Federico Pereira, Diego Barbosa, Franco Romero, Jorge Díaz, Nicolás Castro, Jesús Angulo, Helinho y Paulinho.
LA Galaxy: James Marcinkowski, Mauricio Cuevas, Justin Haak, Carlos Garcés, Julián Aude, Edwin Cerrillo, Marco Reus, Lucas Sanabria, Gabriel Pec, João Klauss y Elijah Wynder.
¿Quién transmite en vivo y dónde ver el partido de ida en la Concachampions 2026?
El partido entre los Choriceos y La Galaxia se podrá seguir en el minuto a minuto de Claro Sports, mientras que la transmisión la tendrá a cargo FOX, a través de su plataforma FOX One.
¿A qué hora juegan Toluca vs LA Galaxy hoy miércoles 8 de julio en la Concacaf Champions Cup?
El partido entre los Diablos Rojos del Toluca y el LA Galaxy en los cuartos de final de ida de la Concacaf Champions Cup de este miércoles 8 de julio se llevará a cabo en punto de las 21:00 horas, tiempo del centro de México.
¡El primer capítulo entre Toluca y Galaxy se juegan en el infierno!
La Copa de Campeones Concacaf 2026 entra en su fase más exigente con el arranque de los cuartos de final, donde Toluca recibe al LA Galaxy en el Estadio Nemesio Díez para disputar el primer capítulo de la serie. El conjunto escarlata llega con confianza tras superar a San Diego FC con un global de 6-3, destacando su capacidad de reacción y su contundencia en casa, donde firmó un 4-0 que confirmó su candidatura en el torneo. Con cinco clasificaciones a semifinales en su historial, los mexiquenses buscan dar un paso más hacia el título.
Del otro lado, LA Galaxy afronta el reto con una actuación reciente que respalda su aspiración. El equipo angelino avanzó con autoridad tras golear 6-0 en el global a Mount Pleasant FA, con Gabriel Pec como figura al marcar cinco goles en la serie. Sin embargo, el escenario cambia al visitar México, una plaza donde no consigue una victoria desde 2008. Este duelo marcará además el primer enfrentamiento oficial entre ambos clubes en la competencia, lo que añade expectativa a una eliminatoria inédita.
El encuentro también pone frente a frente dos estilos de juego distintos en el marco de la rivalidad entre la Liga MX y la MLS. Toluca, bajo la dirección de Antonio Mohamed, apuesta por un esquema flexible que puede variar entre el 4-4-2 y el 4-3-3, mientras que Greg Vanney mantiene un 4-3-3 equilibrado con énfasis en las transiciones. En un escenario que suele pesar para los visitantes y con el criterio del gol de visitante en juego, el partido de ida promete ser determinante en el rumbo de la serie.