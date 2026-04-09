Toluca vs LA Galaxy en vivo: resultado y quién gana la ida de cuartos en la Concachampions 2026

¡El primer capítulo entre Toluca y Galaxy se juegan en el infierno!

La Copa de Campeones Concacaf 2026 entra en su fase más exigente con el arranque de los cuartos de final, donde Toluca recibe al LA Galaxy en el Estadio Nemesio Díez para disputar el primer capítulo de la serie. El conjunto escarlata llega con confianza tras superar a San Diego FC con un global de 6-3, destacando su capacidad de reacción y su contundencia en casa, donde firmó un 4-0 que confirmó su candidatura en el torneo. Con cinco clasificaciones a semifinales en su historial, los mexiquenses buscan dar un paso más hacia el título.

Del otro lado, LA Galaxy afronta el reto con una actuación reciente que respalda su aspiración. El equipo angelino avanzó con autoridad tras golear 6-0 en el global a Mount Pleasant FA, con Gabriel Pec como figura al marcar cinco goles en la serie. Sin embargo, el escenario cambia al visitar México, una plaza donde no consigue una victoria desde 2008. Este duelo marcará además el primer enfrentamiento oficial entre ambos clubes en la competencia, lo que añade expectativa a una eliminatoria inédita.

El encuentro también pone frente a frente dos estilos de juego distintos en el marco de la rivalidad entre la Liga MX y la MLS. Toluca, bajo la dirección de Antonio Mohamed, apuesta por un esquema flexible que puede variar entre el 4-4-2 y el 4-3-3, mientras que Greg Vanney mantiene un 4-3-3 equilibrado con énfasis en las transiciones. En un escenario que suele pesar para los visitantes y con el criterio del gol de visitante en juego, el partido de ida promete ser determinante en el rumbo de la serie.