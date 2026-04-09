Toluca toma ventaja ante el Galaxy de Marco Reus gracias al Hat-Trick de Paulinho

El portugués ganó el duelo individual contra el alemán que dio destellos de su calidad con un gol y una asistencia en el Nemesio Diez

Paulinho le ganó el duelo individual a Reus. | Imago7.

Sufrieron porque quisieron. El Toluca dio un paso al frente en el duelo de ida de los cuartos de final de la Concacaf Champions Cup luego de derrotar en la cancha del Estadio Nemesio Diez al LA Galaxy (4-2). Si bien el resultado podría dar a entender que Los Diablos tuvieron una noche tranquila, lo que sucedió en La Bombonera fue un tanto diferente pues en algún momento los escarlatas perdieron el control del partido debido a un exceso de confianza al sentirse superiores.

El conjunto escarlata dominó el primer tiempo con autoridad llevando las acciones del partido al terreno de juego del equipo californiano. Fue al minuto 12 cuando los esfuerzos del Toluca se vieron reflejados en el marcador gracias al tanto de Nico Castro quien condujo hacia el área y antes de que se le cerrara el ángulo cruzó su disparo para marcar el primero. Pese a perder por lesión a Federico Pereira, el dominio del Toluca se mantuvo, incluso, se duplicó con el primer tanto de la noche de Paulinho quien cerró una jugada de asociación entre Helinho y Canelo Angulo.

📹 #RESUMEN | 🔥@TolucaFC ganó con HAT TRICK de Paulinho a ⭐@LAGalaxy, que ni con gol de Marco Reus pudo sacar ventaja en Toluca.#CONCACAF pic.twitter.com/nzPjbpIRPE — FOX (@somos_FOX) April 9, 2026

Para el complemento, el ritmo del partido bajó en los primeros minutos, con un Toluca que cedió la iniciativa y apostó por esperar al rival. Sin embargo, el punto de quiebre llegó al minuto 63, cuando el propio Paulinho falló una oportunidad clara frente al arco con un cabezazo sin potencia, en una jugada que parecía sentenciar el encuentro.

Esa acción marcó el inicio de la reacción del LA Galaxy. Con el ingreso de Marco Reus, el conjunto angelino encontró claridad en el mediocampo y comenzó a generar peligro. El alemán cambió el ritmo del partido y fue clave en la jugada del descuento al minuto 65, al filtrar el balón para Gabriel Pec, quien aprovechó una mala salida de Luis García para poner el 2-1 y conseguir un gol de visitante.

El partido se abrió completamente y Toluca respondió casi de inmediato. Al minuto 73, Paulinho corrigió su error previo al aprovechar un rebote dentro del área para marcar el 3-1, devolviendo la tranquilidad momentánea a los locales. Sin embargo, el Galaxy no bajó los brazos y volvió a meterse en el encuentro. Al minuto 75, Marco Reus apareció nuevamente, ahora en el área, para empujar el balón tras una jugada iniciada por él mismo y un centro de Julián Aude. El 3-2 estaba confirmado su impacto en el partido y ponía cerca del empate a La Galaxia.

En la recta final, el encuentro se volvió tenso, con ambos equipos buscando marcar diferencia. Cuando parecía que el marcador no se movería más, Paulinho apareció de nueva cuenta al minuto 85, empujando el balón tras un rechace dentro del área para firmar su hat-trick, en una jugada que fue revisada y validada por el Video Arbitraje (VAR).

Con este resultado, Toluca se lleva una ventaja mínima al encuentro de vuelta pero el gol de visitante del Galaxy deja abierta la eliminatoria. El duelo de vuelta definirá todo, en una serie que ya dejó claro que puede cambiar en cualquier momento.

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