María José Marín, campeona del Augusta National Women’s Amateur 2026

La golfista María José Marín se convirtió en la primera colombiana que alza el trofeo del Augusta National Women’s Amateur.

Maria José Marín | MADDIE MEYER / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / GETTY IMAGES VIA AFP

Colombia brilla con el deporte. Este sábado 4 de abril, el golf colombiano recibió una noticia nunca antes vista. María José Marín se coronó campeona del Augusta National Women’s Amateur 2026. La nacida en Cali pone, por primera vez, la bandera de Colombia en lo más alto del golf mundial.

Marín cerró de una extraordinaria manera la tercera ronda del campeonato con un score de -14, número suficiente para quedarse con el título. La tranquilidad y paciencia mostrada por la ‘cafetera’ en los últimos hoyos fue crucial para mantener una ventaja que ya venía acumulando desde el inicio de la partida.

La colombiana aterrizó a este Augusta National Women’s Amateur 2026 como la vigente campeona del NCAA División I Women’s Championship y actual número siete del ranking mundial del World Amateur Golf. Aspectos que junto al triunfo del pasado domingo en el Clemson Invitational, la dejaron en un lugar exclusivo para el “field” de este certamen.

El camino de María José Marín al título

No es la primera vez que esta colombiana compite en este campeonato, de hecho, es la cuarta participación de la sudamericana en el Augusta National Women’s Amateur. Una competición que fue creada hace menos de 10 años, en 2018, por el Augusta National Golf Club. Este torneo se desarrolla en 54 hoyos (tres rondas), bajo el esquema de ‘stroke play’, con corte tras los primeros 36 hoyos para las primeras 30 jugadoras.

María José Marín ya había avisado de su gran proyección en este certamen. Nada más en 2023 firmó un T14 (+3), siendo este el segundo mejor resultado hasta el momento de una latinoamericana. En ese entonces solamente era superada por el subcampeonato logrado por la mexicana María Fassi.

Ahora, se convirtió en la primera colombiano en alzar el título del Augusta National Women’s Golf. Un torneo en el cual ya se habían visto un par de colombianas más como Valentina Giraldo, quien fue la primera en representar al país en dicha competición en el año 2019 y Valery Plata en 2022.

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