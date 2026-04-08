Rory McIlroy vuelve a Augusta sin presión: “Se siente como un gran peso fuera de mis hombros”

El campeón defensor del Masters 2025 regresa tras completar el Grand Slam, con una nueva perspectiva tras más de una década de intentos fallidos

La nueva perspectiva de Rory McIlroy en Augusta | Reuters

Rory McIlroy llega al Masters de Augusta 2026 como campeón defensor tras romper una sequía de más de una década en el torneo y completar el Grand Slam de carrera en 2025. El norirlandés cerró ese capítulo con una victoria en desempate ante Justin Rose, en un torneo marcado por la presión acumulada desde su colapso en la ronda final de 2011. Ese triunfo modificó por completo su relación con Augusta National.

Durante años, cada visita al Augusta National implicaba una carga adicional, alimentada por expectativas externas y antecedentes propios. Esa narrativa se mantuvo hasta 2025, cuando finalmente resolvió la deuda pendiente en un playoff que definió el título.

En su regreso como campeón defensor, McIlroy explicó el cambio emocional que experimenta en el torneo. “Durante los últimos 17 años no podía esperar a que empezara el torneo, y este año no me importaría si nunca comenzara”, declaró en conferencia de prensa.

El norirlandés dejó claro que esa relajación no implica falta de ambición competitiva. “No significa que esté menos motivado para salir ahí y jugar bien e intentar ganar el torneo, solo estoy mucho más relajado”, señaló. Esa combinación entre menor presión y misma exigencia define su nueva etapa en el Masters.

El nuevo Rory McIlroy en Augusta

McIlroy también describió el alivio de haber eliminado la carga histórica que lo acompañaba en Augusta. “Es muy agradable caminar por el campo y no tener eso encima, se siente como un gran peso fuera de mis hombros”, afirmó. El golfista dejó de responder preguntas sobre cuándo ganaría el torneo y ahora escucha expectativas de repetir el título.

El golfista de 36 años explicó cómo su narrativa evolucionó tras conquistar el Grand Slam. “Creo que la historia ahora es: ¿qué hago a partir de ahora? ¿Qué me motiva? ¿Qué quiero lograr todavía en el golf?”, comentó. Además, reconoció que el objetivo que durante años consideró final en realidad no lo era: “Sentí que el Grand Slam era mi destino, llegué ahí y me di cuenta de que no lo era”.

En lo competitivo, considera que Augusta sigue siendo su mejor oportunidad para sumar más títulos grandes. “Siento que aquí todo es un poco más predecible… cuanto más experiencia tienes en este campo, mejor es”, explicó. El conocimiento del recorrido y la repetición de condiciones año con año contrastan con otros majors, donde las sedes cambian constantemente.

Finalmente, el norirlandés proyecta que aún tiene margen para competir por más chaquetas verdes. “Creo que tengo unas 10 buenas oportunidades más para ganar este torneo”, afirmó. Con la presión histórica resuelta y una perspectiva centrada en el proceso, McIlroy encara el Masters 2026 desde un lugar completamente distinto al que definió su carrera durante más de una década.

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