América vuelve al Estadio Azteca tras 685 días de ausencia

Tras casi dos años de ausencia, el América vuelve a su estadio, pero los boletos de hasta 9 mil pesos desatan indignación

Después de 685 días lejos de su casa, el América está de regreso en el Estadio Azteca. Este sábado 11 de abril, las Águilas volverán al Coloso de Santa Úrsula para disputar el Clásico Joven, en lo que marca el reencuentro con su afición en el recinto donde levantaron su último título.

La última vez que el conjunto azulcrema jugó en su estadio fue el 26 de mayo de 2024, el día en que consiguió el bicampeonato. Desde entonces, el equipo vivió un largo periodo fuera de su casa, disputando sus partidos como local en el Estadio Ciudad de los Deportes, donde acumuló 32 encuentros oficiales con un balance de 16 victorias y nueve derrotas.

Ahora, el regreso llega con un estadio renovado, transformado en el llamado Banorte, con mejoras tecnológicas y capacidad para 87 mil aficionados. El inmueble ya tuvo una primera prueba en marzo, durante el partido entre México y Portugal en la pasada Fecha FIFA, lo que permitió validar su operatividad de cara a este esperado retorno.

Sin embargo, no todo es celebración. La reventa y los precios oficiales de los boletos han generado una fuerte reacción en redes sociales. Las entradas van desde los 683 hasta los 9,000 pesos, cifras que contrastan con los costos de temporadas recientes, cuando ver al América podía costar entre 250 y 550 pesos. Además, la logística aún no está del todo clara, especialmente en lo relacionado con los boletos de estacionamiento, lo que ha incrementado la incertidumbre entre los aficionados.

América y Cruz Azul llegan con realidades opuestas al Clásico Joven

Casi dos años después de aquella Gran Final, América y Cruz Azul se reencontrarán en un contexto muy distinto dentro del Clausura 2026. La Máquina llega como uno de los principales candidatos al título, con un equipo sólido y un funcionamiento dinámico bajo la dirección de Nicolás Larcamón, mismo que lo tienen en el segundo lugar de la clasificación con 27 unidades sumadas.

En contraste, el conjunto de Coapa ha vivido un torneo irregular tras su histórico Tricampeonato. El equipo de André Jardine ha mostrado fragilidad defensiva y ha sido afectado por múltiples lesiones, siendo la más reciente la de Luis Ángel Malagón, lo que añade presión a su regreso al Estadio Azteca en un duelo de alto impacto y con la necesidad de sumar puntos para asegurar una posible clasificación a la Liguilla por el título, ya que de momento son sextos con 18 puntos.

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