Jugadores de Tigres mantienen la calma pese a victoria sobre Seattle y se enfocan en Chivas

Tigres toma ventaja ante Seattle y jugadores llaman a mantener la concentración rumbo a la vuelta

Tigres tomó ventaja en la serie de cuartos de final de la Concacaf Champions Cup tras imponerse 2-0 a Seattle en el partido de ida. El resultado coloca al conjunto mexicano con un pie dentro de la siguiente ronda, aunque dentro del plantel mantienen la cautela de cara al duelo de vuelta.

Tras el encuentro, Fernando Gorriarán destacó la importancia del triunfo, pero dejó claro que el equipo ya debe enfocarse en el siguiente compromiso ante Chivas en la Liga MX. “Sin duda. Ahora pensar en lo que va a ser recuperar y pensar el partido del sábado. Tenemos muy pocas horas de recuperación, el partido se va a jugar a las 5 de la tarde, entonces sabemos que es un poco complicado, pero bueno, así es esto, así es el fútbol, los equipos grandes juegan cada tres días y el plantel está preparado para competir el sábado”, expresó.

El mediocampista subrayó la exigencia del calendario y la necesidad de mantener el ritmo competitivo, considerando que Tigres deberá alternar entre la competencia internacional y la Liga MX en los próximos días.

Por su parte, Juan Brunetta valoró el resultado obtenido ante Seattle, al considerarlo un paso importante dentro de la eliminatoria. “Sí, va a ser, ojalá que sea el punto de partida, de empezar a cosechar triunfo de nuevo. Creo que fue un partido difícil contra un rival también difícil, así que contento por ganar porque era importante para ir con una buena diferencia”, señaló.

El jugador también fue claro al indicar que la serie aún no está definida, pese a la ventaja conseguida en casa. “Como dije recién, no está nada liquidado, pero es una buena diferencia para saber manejar la llave visitante”, añadió.

Durante el partido, una de las acciones que llamó la atención fue el penal ejecutado por Ángel, situación que también fue abordada tras el encuentro. Brunetta restó importancia a lo sucedido y respaldó a su compañero. “No, nada, son cosas que pueden pasar. El que patea, claramente Ángel es un jugador importantísimo para nosotros, es el mejor y va a patear las veces que él quiera porque es un grandísimo jugador y somos agradecidos de tenerlo”, afirmó.

Con este resultado, Tigres se prepara para encarar el partido de vuelta con ventaja en el marcador, mientras mantiene la atención en su próximo compromiso de liga, en un calendario que no da margen de descanso.

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