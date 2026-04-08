Larcamón asume la culpa tras goleada de LAFC: “Soy el principal responsable”

Larcamón admite fallas tácticas, asume toda la responsabilidad y deja a Cruz Azul obligado a una remontada tras el 3-0 ante LAFC

Cruz Azul sufrió una dura derrota 3-0 ante LAFC en la ida de los cuartos de final de la Concacaf Champions Cup 2026, un resultado que dejó al equipo contra las cuerdas y que provocó una fuerte autocrítica por parte de su entrenador, Nicolás Larcamón, quien no dudó en asumir la responsabilidad.

El estratega argentino reconoció que su equipo no supo gestionar el partido, especialmente en momentos clave donde el rival fue contundente. “Enfrentamos a un gran rival que supo ser muy contundente… es un tipo de encuentro que nosotros claramente no gestionamos bien. Son de esas noches donde se paga muy caro cada error”, explicó tras el encuentro en conferencia de prensa.

Larcamón también señaló que Cruz Azul tuvo lapsos de dominio, pero no logró traducirlos en oportunidades claras, mientras que LAFC fue letal en cada aproximación. “El rival aprovechó cada situación y fue letal, mientras que nosotros no transferimos nuestro dominio en situaciones claras de peligro”, apuntó.

Larcamón asume la responsabilidad del resultado

Uno de los momentos más contundentes de la conferencia llegó cuando el técnico cementero se señaló directamente como el principal responsable del mal momento del equipo.

“Es cierto que estamos en un trance de resultados no esperados y soy el principal responsable… no podemos permitirnos más esta continuidad de resultados no favorables”, afirmó.

Además, reconoció que los errores en las transiciones defensivas fueron determinantes en la goleada. “La responsabilidad es mía porque la operatoria en transición no fue la que necesitábamos para que el partido fuera más ordenado y equilibrado”, añadió. “Con lo que será el antecedente de volver al Estadio Azteca, y lo que va a girar en torno a ese partido, y creo que para todos va a ser crucial y yo lo que más rescato es que confío muchísimo en lo que somos y después de un resultado como este habrá mucha crítica y será justificada, porque hoy el equipo se vio muy mal“.

Cruz Azul, obligado a reaccionar en la vuelta

A pesar del golpe, Larcamón dejó claro que la eliminatoria sigue abierta y que confía en la capacidad de su equipo para competir en casa. “Esta serie todavía confío que está abierta, sé de lo que somos capaces, tuve la oportunidad de enfrentar a los Ángeles cuando están en León y sé lo que son los partidos en México para los equipos norteamericanos y siento que si nosotros hacemos un primer tiempo donde encontremos el gol que nos abra el camino, vamos a poder empujar muchísimo al límite al rival”, aseguró.

El técnico también adelantó que el equipo deberá cambiar el enfoque de inmediato, ya que en los próximos días enfrentará un partido clave en la Liga MX, nada menos que ante las Águilas del América en el Clásico Joven de la jornada 14 del Clausura 2026. “La respuesta tiene que ser inmediata… estamos en una etapa donde no podemos fallar. Ahora tenemos en cuatro días, un clásico que es importantísimo para nosotros, claramente el chip, ahora está puesto en liga, me preguntaban a lo largo de estos días, con respecto a las dos competencias y obviamente uno anhela y ambiciona hacerse camino en las dos competencias, pero claramente el deseo y la historia y las ambiciones de Cruz Azul es la de poder alcanzar el título de liga”, concluyó.

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