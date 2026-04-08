David Benavidez busca convertirse en una leyenda: “Noqueo a Canelo, Beterbiev y Bivol la misma noche”

David Benavidez peleará por los cinturones del AMB y CMB de peso crucero de Gilberto ‘Zurdo’ Ramírez este próximo 2 de mayo de 2026 en Las Vegas

David Benavidez quiere vencer a las estrellas del semipesado | Reuters

David Benavidez tiene muy claro su objetivo: convertirse en una leyenda del boxeo. Sin embargo, no ha encontrado las peleas que busca, ya que los principales nombres de su división, Saúl ‘Canelo’ Álvarez, Artur Beterbiev y Dmitry Bivol, han seguido caminos distintos. Esta situación obligó al Bandera Roja a cambiar de rumbo y competir en el peso crucero, categoría que enfrentará por primera vez el 2 de mayo ante Gilberto ‘Zurdo’ Ramírez, con la intención de obtener los cinturones de la Asociación Mundial de Boxeo (AMB) y del Consejo Mundial de Boxeo (CMB) que tiene en su poder el mexicano.

A pesar de este cambio, el Monstruo Mexicano mantiene intención de medirse con los grandes nombres de los supermedianos y semipesados, especialmente con Canelo Álvarez, excampeón indiscutido de las 168 libras. El tapatío, sin embargo, afirmó en su momento que no enfrentará al estadounidense de sangre mexicana debido a la diferencia de peso, decisión que generó controversia en el mundo del boxeo y que ha reforzado la necesidad de Benavidez de buscar desafíos en categorías de peso más grandes.

David Benavidez cuestionó directamente la postura de Canelo Álvarez, al recordar que el mexicano sí enfrentó a Sergey Kovalev en los semipesados, aunque el ruso tenía un físico aún más grande. Además, destacó que en su momento el pupilo de Eddy Reynoso solicitó subir a peso crucero para enfrentarse a Ilunga Makabu, entonces campeón del CMB en las 200 libras, una crítica clara que refleja la frustración del Bandera Roja por las oportunidades que considera pendientes en su camino hacia la grandeza.

“Noqueo a los tres la misma noche. Toda la gente me tira cada vez: ‘David es un hater’. No soy un hater, nada más estoy diciendo por qué no quiere pelear Canelo. Quiso subir a crucero para pelear con Makabu y nadie dijo que estaba muy pequeño para ese peso. Peleó con Kovalev y está más grande que yo. Peleó con Bivol cuando perdió y nadie estaba diciendo nada. Dicen que cuando yo llamé a esa pelea yo estaba muy grande. Que me quede en peso crucero… siempre hay excusas. Y si no quiere pelear conmigo que nada más salga y diga que no quiere. Yo creo 100 por ciento en lo que yo puedo hacer. Yo creo que la pelea más difícil es con Bivol, porque él le ha ganado a todos: a Canelo y Beterbiev”, declaró David Benavidez en una charla con ESPN.

Una hipotética pelea entre Artur Beterbiev y Dmitry Bivol también parece lejana. Durante 2024 y 2025, ambos rusos se mantuvieron ocupados en dos combates que acapararon la atención de la industria del boxeo, con un marcador final de 1-1 en los encuentros organizados en Arabia Saudita. Desde febrero del año pasado, cuando Bivol se convirtió en campeón indiscutido, las dos estrellas han permanecido alejadas del cuadrilátero debido a diversas lesiones, lo que ha ralentizado cualquier posibilidad de un nuevo enfrentamiento.

A pesar de la pausa, los rumores indican que podría concretarse una trilogía a finales de 2026. Según las últimas declaraciones de Umar Kremlev, presidente de la IBA, el enfrentamiento tendría lugar en Rusia, tal como se había planeado en los últimos meses, siempre y cuando ambos boxeadores tengan una pelea previa durante este año. Bajo este panorama, David Benavidez podría quedarse esperando una vez más en busca de un rival de peso para su historial.

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